Samantha Ruth Prabhu se rend-elle en Corée du Sud pour un traitement avancé de la myosite ? C’est ce que nous savons

Aux dernières nouvelles, Samantha Ruth Prabhu se rend en Corée du Sud pour un traitement contre la myosite. Cela a été rapporté par India Glitz. Il semble que Samantha Ruth Prabhu ait décidé de se rendre dans le pays pour un traitement avancé de la myosite. Bien qu’elle ait précisé que la maladie ne mettait pas sa vie en danger, elle a admis qu’elle se débattait dans sa vie quotidienne. Une source a déclaré à India Glitz que Samantha Ruth Prabhu avait l’intention de se remettre en pleine forme en Corée et de retourner pour le tournage de Kushi de Vijay Deverakonda. Elle profite du succès de Yashoda en ce moment.

Samantha Ruth Prabhu souffre de myosite, un problème de santé qui affecte les muscles et les articulations. Il provoque une inflammation. L’actrice a déclaré que ces derniers mois n’avaient pas été faciles. Elle a également suivi un traitement aux États-Unis. La Corée du Sud est plus proche de l’Inde que des États-Unis et les soins médicaux sont de première classe, ce qui en fait un bon choix. En Inde, le traitement des problèmes auto-immuns n’est disponible que dans certains endroits, ce qui le rend difficile. La Corée du Sud pourrait également offrir à l’actrice l’intimité dont elle a besoin pendant sa convalescence et son rétablissement. Le pays dispose de services médicaux exclusifs pour l’élite.

Samantha Ruth Prabhu n’a cessé de faire les manchettes depuis son divorce avec Naga Chaitanya. Il a été rapporté que Naga Chaitanya lui avait parlé au téléphone après l’annonce de son diagnostic de myosite. Samantha Ruth Prabhu a déclaré qu’elle se trouvait dans un espace vulnérable depuis l’annonce de son diagnostic. L’actrice devait également s’entraîner pour le remake en hindi de Citadel avec Varun Dhawan. Mais cela s’est arrêté à cause de son diagnostic. De Jr NTR à Chiranjeevi, tout le monde soutient l’actrice dans son combat.