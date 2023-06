Samantha Ruth Prabhu revient sur un an depuis le diagnostic de myosite

Cela fait un an que l’actrice Samantha Ruth Prabhu a reçu un diagnostic de myosite, une maladie qui a changé sa vie. Malgré de graves problèmes de santé, elle se débrouille extrêmement bien sur le front du travail, gagnant l’admiration des cinéphiles pour sa résilience et sa détermination. Samantha sur Instagram a laissé tomber quelques aperçus de sa nouvelle normalité. Les images la montrent en train d’offrir des prières sur divers sites religieux. Accompagnant le message, Samantha a partagé ses pensées dans une longue note sincère.

La note sincère de Samantha

Elle a écrit : « Cela fait un an depuis le diagnostic. Une année de nouvelle normalité forcée. De nombreuses batailles avec mon corps… pas de sel, de sucre ou de céréales avec un cocktail de médicaments pour le plat principal, des arrêts forcés et des redémarrages forcés. Une année de recherche de sens, de réflexion et d’introspection. Des échecs professionnels aussi… pour rendre les choses plus intéressantes… Une année de prières et de pujas… ne priant pas pour des bénédictions et des dons… mais priant juste pour trouver la force et la paix. Une année qui m’a appris que tout ne va pas toujours dans votre sens. Et plus important encore, que ça va quand ça ne va pas.

Elle a ajouté qu’au cours de cette phase, elle a réalisé l’importance de se concentrer sur ce qu’elle peut contrôler, tout en abandonnant le reste, et de « continuer d’avancer un pas à la fois ».

Elle a poursuivi: «Que parfois il ne s’agit pas de grands succès, mais que fonctionner en avant est en soi une victoire. Que je ne dois pas attendre que les choses redeviennent parfaites ou me vautrer dans le passé. Que je dois m’accrocher à l’amour et à ceux que j’aime… et ne pas donner à la haine le pouvoir de m’affecter. Vous serez tellement nombreux à mener des batailles bien plus dures. Je prie aussi pour vous. Les dieux peuvent retarder, mais ils ne nient jamais. Ils ne refusent jamais la paix, l’amour, la joie et la force à ceux qui le recherchent. Les seules choses qui valent la peine d’être recherchées.









Les prochains films de Samantha

Samantha Ruth Prabhu est actuellement occupée par le futur artiste romantique Kushi. Réalisé sous la direction de Shiva Nirvana, Vijay Deverakonda joue le rôle principal masculin. Kushi devrait sortir en salles le 1er septembre.

De plus, Samantha dirigera également la prochaine série Web de Bollywood, Citadel, aux côtés de Varun Dhawan.