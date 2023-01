Samantha Ruth Prabhu révèle la “partie la plus difficile” du tournage de Shaakuntalam, dit que “la grâce n’est pas mon truc”

Samantha Ruth Prabhu attend la sortie de son prochain film Shaakuntalam, qui sortira dans les cinémas du monde entier le 17 février. Le dimanche 8 janvier, l’actrice de Super Deluxe a révélé la partie la plus difficile du tournage du film en partageant des images de la séance d’entraînement.

S’adressant à Instagram, Samantha a offert aux fans une vidéo de son chien de compagnie et une photo des coulisses de ses prochains tournages de films. L’actrice a été vue posant gracieusement comme son personnage dans Shaakuntalam et a affiché ses courbes sur la photo d’une séance d’entraînement. Dans la vidéo, on pouvait voir son chien de compagnie Sasha allongé sur un canapé.

Parallèlement à un message, elle a écrit une légende hilarante mentionnant à quel point la grâce n’est ni la sienne ni celle de Sasha. La légende disait : “La partie la plus difficile de #Shakuntalam était de maintenir la grâce et la posture en marchant, en parlant, en courant… même en pleurant ! Et la grâce n’est vraiment pas mon truc. J’ai dû suivre des séances d’entraînement pour ça ! J’aurais dû emmener Sasha avec moi. .. clairement donc pas son truc non plus ! #CommeMèreCommeFille.”





Basé sur la célèbre pièce sanskrite Abhijnana Shakuntalam de Kalidasa, le film est écrit et réalisé par le réalisateur primé Gunasekhar et produit par Neelima Guna et Dil Raju sous la bannière de Gunna Teamworks et Dil Raju Productions respectivement. Le film présente également Dev Mohan dans le rôle de Dushyanta, le roi de la dynastie Puru.

Shaakuntalam tourne autour de l’histoire d’amour épique de Shakuntala et du roi Dushyant, interprétés respectivement par la star de Yashoda Samantha et Dev Mohan de Sufiyum Sujatayum. L’histoire d’amour épique met également en vedette Mohan Babu, Aditi Balan, Prakash Raj, Gautami, Madhoo, Jisshu Sengupta et Kabir Bedi, entre autres.

Initialement, le film devait sortir en salles le 4 novembre, mais comme il a été converti au format 3D lors de la post-production, il a été retardé.

