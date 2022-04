Samantha Ruth Prabhu réussit le soulevé de terre et partage une vidéo à couper le souffle

Samantha est une passionnée d’entraînement et l’une des rares célébrités à accorder la priorité à sa forme physique. Son engagement envers le fitness est bien connu, comme en témoignent ses réseaux sociaux. L’actrice de Jaanu se fait un devoir de s’entraîner dans la salle de sport et a documenté sa routine de fitness rigoureuse sur les réseaux sociaux. Avec sa dernière vidéo d’entraînement rigoureuse, la beauté a une fois de plus fourni une énorme inspiration de remise en forme.

Samantha s’est rendue sur Instagram pour publier une vidéo de fitness qui, selon elle, est la meilleure façon de commencer son week-end. On peut la voir faire des squats parfaitement tout en soulevant les poids au-dessus de sa tête. Samantha peut être vue à la salle de sport dans son mode bête, vêtue d’un soutien-gorge de sport violet et d’un short de sport rose pastel.





Alors qu’elle se prépare à se tester physiquement cette année et la prochaine, l’actrice vise à avoir un lien et un esprit forts. Partageant la vidéo, Samantha a également partagé son plan de remise en forme en écrivant Corps fort. Esprit plus fort. 2022-23 va être la période la plus exigeante et la plus difficile pour moi physiquement. Apporter. Un pas après l’autre. »

Pendant ce temps, Samantha se prépare à jouer aux côtés de Vijay Sethupathi et Nayanthara dans le prochain film de Vignesh Shivan Kaathu Vaakula Rendu Kaadhal, qui sortira le 29 avril. Le premier morceau du film, Two Two, vient d’être divulgué, montrant le trio s’amusant et tomber amoureux. Pour la sortie, l’actrice a aussi Shaakuntalam, réalisé par Gunasekhar.

Samantha tourne actuellement Yashoda, un film pan-indien réalisé par Hari et Harish, dans lequel elle jouera. En plus de sa production hollywoodienne Arrangements of Love avec John Philips, la diva a un film en hindi intitulé Citadel avec Varun Dhawan et un hindi film intitulé Citadel avec Varun Dhawan.