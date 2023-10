Samantha Ruth Prabhu retire de sa cage thoracique le tatouage lié à Naga Chaitanya au milieu des rumeurs de réconciliation ?

Bien que cela fasse plus de deux ans depuis que Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu se sont séparés, les fans de ChaySam prient pour qu’ils se réconcilient. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans le film Kushi. Elle est en pause d’un an pour se concentrer sur sa santé. L’actrice a beaucoup souffert des myosités, une maladie auto-immune qui provoque une inflammation des articulations. Elle suivait un traitement depuis quelques mois, qui comprenait des stéroïdes. Les fans de Samantha Ruth Prabhu ont remarqué qu’il manquait un tatouage qui était présent sur sa cage thoracique. On ne sait pas si le maquillage était masqué ou si elle l’a enlevé définitivement.

Nouvelles spéculations sur Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya

Les fans ont vu que le tatouage Chai sur sa cage thoracique manquait. Il semblerait que l’actrice ait trois tatouages ​​liés à Naga Chaitanya sur son corps. L’un d’eux est l’initiale de Ye Maya Chesave YMC, le film à succès qui les a réunis en amis. Il y a aussi un tatouage en T. Lors d’une récente séance avec des fans, on lui a demandé si elle aimerait avoir plus de tatouages ​​sur son corps. Elle a dit : « Vous savez, une chose que je dirais à mes petits, c’est de ne jamais se faire tatouer. Jamais. Jamais. » Le tatouage « Chai » était visible sur la robe noire qu’elle portait pour la première londonienne de Citadel à Londres.

Dernier clou dans le cercueil pour les fans de ChaySam

Il y a environ trois jours, Naga Chaitanya a posté une photo avec Hash. Comme nous le savons, ils étaient les parents d’animaux de compagnie de Hash et Sasha. Hash est un bouledogue français. Les fans se demandaient si les deux étaient coparentaux de leurs bébés canins. Samantha Ruth Prabhu était à Dubaï pour un événement. La photo a redonné espoir à leurs fans. Une personne a commenté : « Est-ce que HASH peut les réunir ? Je l’espère et je prie pour cela. Ils forment un couple si charmant et merveilleux », tandis que quelqu’un d’autre a écrit : « S’il vous plaît, raccommodez-vous. Nous vous aimons tous les deux, chaque fois que vous serez ensemble, nous serons très heureux et nous célébrerons le rafistolage. »

Selon certaines rumeurs, Naga Chaitanya verrait l’actrice Sobhita Dhulipala. Il semble qu’ils se stabilisent depuis un an. Le Night Manager a été considéré par beaucoup comme un briseur de maison.