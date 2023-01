Samantha Ruth Prabhu repérée à Mumbai avec un look chic dans un tailleur-pantalon blanc ; Le travail sur le remake de Citadel commencera-t-il bientôt ? [View Pics]

Samantha Ruth Prabhu a été vue aujourd’hui devant un immeuble à Mumbai. On aurait dit qu’elle était venue pour une réunion concernant son projet à venir. L’actrice portait un tailleur-pantalon blanc avec des lunettes de soleil. Elle était totalement sans maquillage. Samantha Ruth Prabhu avait l’air bien mais il semblait qu’elle avait perdu beaucoup de poids. Les derniers mois ont été difficiles pour l’actrice. Elle a lutté contre la myosite. L’actrice avait développé une maladie auto-immune qui nécessitait un traitement aux stéroïdes. Mais petit à petit, elle se remet au travail. Les fans de l’actrice ne pouvaient pas être plus heureux que de revoir Sam sur ses pieds et heureux.

Samantha Ruth Prabhu a été vue lors du lancement de la bande-annonce de Shaakuntalam. Elle joue le rôle principal du personnage mythologique dans le film Gunashekhar. Samantha Ruth Prabhu était ravissante dans un sari en organza blanc à la fête. Elle a également fait un peu de promotions pour Yashoda. Varun Dhawan avait dit que les travaux sur Citadel commenceraient bientôt. Cela devait commencer dans la seconde moitié de 2022. Varun Dhawan a riposté aux personnes qui ont commenté le charme et l’éclat diminués de Samantha Ruth Prabhu après le traitement de la myosite.

L’actrice s’est séparée de Naga Chaitanya en 2021. Après cela, elle était en pause. Samantha Ruth Prabhu a fait une chanson Oo Antava à Pushpa qui était un engouement national. Yashoda, qui était un thriller sur le racket de la maternité de substitution, a également été un succès retentissant. Tout le monde était gaga de la performance de l’actrice. Raj et DK ont travaillé avec Samantha Ruth Prabhu dans The Family Man 2. Elle a remporté tous les prix avec son jeu parfait dans la série. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Samantha se rendrait en Corée du Sud pour un traitement avancé de la myosite, mais personne n’a confirmé la même chose. Elle est maintenant de retour au gymnase et a montré ses muscles aux fans !