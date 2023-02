Samantha Ruth Prabhu rejoint Varun Dhawan dans Citadel Indian et commence à tourner la série de Raj & DK

Après que Varun Dhawan a été annoncé comme le rôle principal masculin dans la tranche indienne de Citadel en décembre 2022, Samantha Ruth Prabhu a été confirmée comme la principale femme de la série originale Prime Video le mercredi 1er février. L’émission encore sans titre est la tranche indienne de la série internationale Citadel des Russo Brothers, qui met en vedette Priyanka Chopra et Richard Madden.

En faisant l’annonce officielle, Prime Video a partagé la photo pimpante de Samantha sur ses réseaux sociaux et a écrit : “La mission est lancée. Nous avons commencé à rouler pour la tranche indienne de Citadel.” Varun a partagé la publication sur ses histoires Instagram avec la légende “Bienvenue dans l’équipe” et a tagué l’actrice.





La série Citadel basée en Inde est dirigée par le célèbre duo de créateurs Raj & DK (Raj Nidimoru et Krishna DK), qui sont les showrunners et réalisateurs. La production est actuellement en cours à Mumbai. Après cela, l’unité se dirigera vers l’Inde du Nord, puis vers des lieux internationaux comme la Serbie et l’Afrique du Sud.

Parlant de leur collaboration avec l’actrice, le duo de réalisateurs a déclaré dans un communiqué : “Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Samantha après The Family Man. Une fois que nous avons eu le scénario sur papier, elle était un choix évident pour ce personnage. Nous ne pourrait pas être plus heureux de l’avoir à bord.”

“Lorsque Prime Video et Raj & DK m’ont approché avec ce projet, j’ai décidé de le reprendre en un clin d’œil ! Après avoir travaillé avec cette équipe sur The Family Man, c’est un retour aux sources pour moi. L’univers Citadel, les intrigues interconnectées entre les productions à travers le monde, et surtout, le script de l’épisode indien m’a vraiment excité. Je suis ravi de faire partie de cet univers brillant conceptualisé par l’AGBO des frères Russo. Je suis également impatient de travailler avec Varun pour le premier temps, sur ce projet. C’est quelqu’un qui est plein de vie et de gaieté quand on est avec lui”, a déclaré l’actrice dans un communiqué.

Pendant ce temps, la prochaine émission de Raj & DK pour Prime Video Farzi avec Shahid Kapoor, Vijay Sethupathi, Raashii Khanna, Kay Kay Menon, Amol Palekar, Regina Cassandra, Zakir Hussain, Kubbra Sait et Bhuvan Arora, entre autres, devrait sortir sur la plateforme de streaming le 10 février.

