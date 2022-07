Samantha Ruth Prabhu recrée Oo Antava avec Akshay Kumar, la vidéo devient virale

Samantha Ruth Prabhu fera ses débuts sur Koffee With Karan ce jeudi, et il semble qu’elle mettra le feu à la scène. Samantha sera accompagnée d’Akshay Kumar, et ils ont rendu le Koffee plus chaud. La sirène du Sud est devenue un phénomène national avec la chanson spéciale de Allu Arjun’s Pushpa The Rise: Part One, Oo Anatava.

Dans l’épisode de jeudi, Samantha recréera la magie d’Oo Antava, non pas avec Allu Arjun, mais avec Akshay Kumar. Disney plus Hotstar a partagé un aperçu de la performance sur les réseaux sociaux et a pris d’assaut Internet.

Voici un aperçu de leurs performances







Dans le troisième épisode de Koffee With Karan, Samantha Ruth Prabhu et Akshay Kumar devraient mettre le feu au canapé Bien que le clip initial n’était qu’une brève allumette, la bande-annonce complète de l’épisode, dans laquelle Samantha et Akshay parlent avec Karan Johar, est très hilarante . Dans l’annonce la plus récente, Karan a demandé à Samantha de choisir une danseuse de Bollywood pour un enterrement de vie de jeune fille qu’elle organise. On l’entend dire “Ranveer Singh et Ranveer Singh” en réponse, surprenant Akshay et Karan.

Samantha Prabhu et Akshay Kumar seraient les troisièmes invités de la dernière saison de Koffee With Karan. Le premier épisode mettait en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt tandis que le second comprenait Janhvi Kapoor et Sara Ali Khan. Koffee With Karan est une émission de discussion de célébrités où des stars célèbres de Bollywood parlent de nombreux sujets allant de leur carrière aux relations et aux inimitiés personnelles. Le premier épisode de Koffee With Karan Saison 7 a été diffusé le 7 juillet de cette année. Le troisième épisode de Koffee With Karan 7 sera diffusé le jeudi 21 juillet.

Pendant ce temps, le propriétaire de Dharma Productions, Karan Johar, fera son retour en tant que réalisateur avec son projet très attendu Rocky aur Rani ki Prem Kahani avec Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Le film devrait sortir à l’occasion de la Saint-Valentin 2023.