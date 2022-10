Samantha Ruth Prabhu reçoit une chaleureuse note de rétablissement du demi-frère de Naga Chaitanya, Akhil Akkineni

Samantha Ruth Prabhu a révélé qu’elle souffrait de myosite. C’est une maladie auto-immune qui affecte les muscles et les articulations du corps. Il y a inflammation. Samantha Ruth Prabhu a révélé que les médecins sont sûrs qu’elle se rétablira complètement. Elle a dit qu’elle acceptait toujours le fait qu’elle était devenue si vulnérable. Des célébrités comme Kiara Advani, Janhvi Kapoor, Sophie Choudry, Lakshmi Manchu et d’autres lui ont envoyé de l’amour. L’un des premiers à lui souhaiter un rétablissement complet fut Akhil Akkineni. Il est le fils de Nagarjuna et demi-frère de Naga Chaitanya.

Akhil Akkineni est le fils d’Amala Paul, la deuxième épouse de Nagarjuna tandis que Naga Chaitanya est né de Lakshmi Daggubati. L’acteur a divorcé dans les années 80 et a épousé Amala Paul, danseuse et actrice. La santé de Samantha Ruth Prabhu était un sujet de ragots depuis un certain temps. Beaucoup ont dit qu’elle était allée aux États-Unis pour se faire soigner. Mais son équipe a déclaré qu’elle préparait la série Web réalisée par Raj et DK, qui devrait bientôt être diffusée. Maintenant, elle a révélé qu’elle était effectivement confrontée à des problèmes de santé.

La bande-annonce de Yashoda était sortie et elle a eu beaucoup d’amour pour sa performance. Elle a quelques bons films comme Shaakuntalam alignés. L’année dernière, elle a annoncé qu’elle s’était séparée de Naga Chaitanya après quatre ans de mariage. L’actrice était en couple avec lui depuis dix ans. Samantha Ruth Prabhu a été victime de haine en ligne et de commérages incessants après l’annonce de la nouvelle. Certains ont même dit qu’elle n’avait pas envie de fonder une famille, ce qui a créé une rupture.