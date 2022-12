Samantha Ruth Prabhu reçoit un cadeau de Noël spécial de Rahul Ravindran alors qu’elle lutte contre la myosite

Samantha Ruth Prabhu a reçu un cadeau de Noël spécial et stimulant de l’acteur-réalisateur Rahul Ravindran, avec qui elle a partagé l’espace d’écran dans le drame romantique de 2010 Moscowin Kavery alors que l’actrice mène une dure bataille contre une maladie auto-immune appelée myosite

S’adressant à Instagram, l’actrice de Super Deluxe a partagé un aperçu de son cadeau de Noël de Rahul qui comprenait un cadre personnalisé intitulé Sammy dans le style de police Superman. “Merci, à ceux d’entre vous qui mènent de durs combats, celui-ci est également pour vous. Continuez à vous battre. Nous serons plus forts que jamais et plus forts pour toujours”, a-t-elle légendé sa dernière publication sur Instagram.

Le cadre personnalisé disait : « Femme d’acier… Le tunnel est sombre et il n’y a pas de fin en vue. C’était promis, mais il n’y a aucun signe de lumière. Tes pieds sont lourds, mais tu les traînes de toutes tes forces. soldat tout en étouffant vos doutes et votre peur. Vous êtes fait d’acier et cette conquête est votre droit de naissance. Vous continuez à marcher et bientôt le soleil brillera. On ne vous refusera pas et ces retards sont acceptables parce que les lâcheurs ne le font pas, seulement des combattants comme vous gagnent le combat. Parce que ce qui ne vous bat pas vous rend plus fort que jamais. Et plus fort pour toujours.





Rahul, qui a été vu pour la dernière fois dans le drame romantique de la période Telugu de cette année, Sita Ramam, avec Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur et Rashmika Mandanna et réalisé par Hanu Raghavapudi, a répondu au message de Samantha avec quatre câlins et un emoji au cœur rouge.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Samantha a été vue dans deux films en 2022. Le premier était la comédie romantique Kaathuvaakula Rendu Kaadhal avec Vijay Sethupathi et Nayanthara et un autre était le thriller d’action Yashoda qui mettait également en vedette Murali Sharma, Sampath Raj et Ramesh. Rao dans des seconds rôles.

LIRE | La star de HIT 2 Adivi Sesh demande à Samantha Ruth Prabhu si elle rejoindra l’univers policier, l’actrice de Yashoda réagit