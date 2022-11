Samantha Ruth Prabhu reçoit un appel de son ex-mari Naga Chaitanya après avoir révélé avoir reçu un diagnostic de Myosotis [Reports]

Tout va bien entre l’ex-mari et la femme Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya. Il semble que les ex-amants aient crevé leur écoutille et soient passés à autre chose. Comme Samantha lors de son apparition dans l’émission de Karan Johar, Koffee With Karan 7 avait déclaré que les choses seraient triées entre eux et il semblerait que ce soit le cas. Après que Samantha ait révélé avoir été diagnostiquée avec une maladie rare Myosotis, il y avait de nombreux rapports selon lesquels Naga Chaitanya à Nagarjuna envisageait de rencontrer Samantha en personne. Cependant, il semble qu’ils n’aient pas pu trouver de date pour se rencontrer en raison de leurs engagements professionnels et Chay a donc téléphoné à Sam pour s’enquérir de sa santé.

Selon les rapports de News 18, Chay a contacté Samantha pour savoir si elle allait bien et lui a même demandé si elle avait besoin d’aide, il est là. Et cela ne fait que montrer que les deux individus sont suffisamment matures pour accepter le fait actuel concernant leur relation, mais les fans n’espèrent que leur réconciliation. Alors que Samantha et Naga Chaitanya se sont séparées après trois ans de mariage et que le divorce jusqu’à présent n’a pas été accepté par leurs fans, les spéculations continuent d’affluer. Mais Samantha ne va pas s’enliser car elle est concentrée et sait qu’elle veut s’améliorer bientôt et botter des culs en faisant un travail remarquable.

Les rapports suggèrent que Samantha est actuellement occupée à doubler son prochain film Yashoda pendant qu’elle prend ses médicaments. Samantha a eu une réponse époustouflante pour la bande-annonce de Yashoda. Elle prépare également pour Citadel une série Web de Raj et DK avec Varun Dhawan dans le rôle principal. Samantha a brisé tous les carcans avec sa chanson Antava dans Pushpa et ses fans ont hâte que l’actrice revienne en force.