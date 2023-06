Samantha Ruth Prabhu réagit aux commentaires sur la photo avec Vijay Deverakonda

Samantha Ruth Prabhu a récemment posté une photo avec Vijay Deverkonda sur Instagram. Sur la photo, les deux acteurs, qui seront vus ensemble à Kushi, peuvent être vus en train de déjeuner et de poser pour la caméra.

Partageant la photo, Samantha a écrit: « Vous voit à votre meilleur, vous voit à votre pire. Vous voit arriver en dernier, vous voit arriver en premier. Voit vos bas, voit vos hauts. Quelques amis se tiennent gentiment à côté Quelle année ça a été !! Beaucoup de ses fans ont réagi à la photo. Cependant, le commentaire de son préparateur physique et nutritionniste a attiré l’attention de tout le monde.





Son entraîneur a écrit : « Je peux voir beaucoup de répétitions dans une seule image. » Alors que le nutritionniste a commenté: « Je peux voir beaucoup de calories dans une seule image. » Réagissant à leur commentaire, l’actrice a déclaré: « @junaid.shaikh88, que pensez-vous d’être bloqués !! @alkesh_sharotri.

Dirigé par Shiva Nirvana, Kushi met en vedette Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu, ainsi que Jayaram, Vennela Kishore et Sachin Khedekar, entre autres. Le film tourne autour de l’histoire d’amour d’un officier de l’armée et d’une fille cachemirienne des montagnes du Jammu-et-Cachemire. Le film devrait sortir le 1er septembre.

Pendant ce temps, Samantha Ruth Prabhu a également une tranche indienne de la série Web américaine Citadel dans le pipeline où elle sera vue partager l’écran avec Varun Dhawan. Vijay Deverakonda, d’autre part, a le prochain film de Puri Jagannadh intitulé Jana Gana Mana dans le pipeline, qui devrait sortir le 3 août et met également en vedette Janhvi Kapoor et Pooja Hegde.

Plus tôt, lors de la promotion de son film Shakuntalam, lorsque Samantha Ruth Prabhu a été interrogée sur la façon dont sa vie a changé après qu’elle est devenue une star pan-indienne, l’actrice a d’abord donné une réponse hilarante et a déclaré: « Quelqu’un dit cela à mes animaux de compagnie parce que j’ai encore nettoyer leur caca. L’actrice a ajouté : « Je ne pense pas que ma vie ait changé. Je ne suis une star que jusqu’à 18h. Après cela, ma vie est extrêmement normale.