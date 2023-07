Samantha Ruth Prabhu partage un message cryptique après avoir annoncé un congé sabbatique de carrière

Samantha Ruth Prabhu a tourné pour ses prochains projets Citadel et Kushi. Elle s’occupait de tant de choses qui pouvaient prendre du temps pour s’occuper de sa santé. L’année dernière, l’actrice de Shaakuntalam a reçu un diagnostic de myosite, une maladie auto-immune. Dos à dos, elle était occupée à travailler sur un projet ou un autre, c’est pourquoi l’actrice a décidé de faire une pause pour se concentrer sur sa santé. Au milieu de cette annonce, la star de The Family Man a partagé un message crypté sur ses réseaux sociaux.

Plus tôt, il a été signalé que Samantha prendrait un congé sabbatique car elle n’avait pas assez de temps pour s’occuper d’elle-même. Selon la rumeur, l’actrice ferait une pause d’un an, nous avons mis les pendules à l’heure car son manager nous a confirmé qu’elle ferait une pause de six mois pour se concentrer sur sa santé et décider de ses prochains projets. Pendant ce temps, elle a partagé une histoire Instagram qui a laissé ses fans deviner. Elle a partagé une photo souriante avec la légende « Les six mois les plus longs et les plus difficiles qu’il ait été jusqu’au bout. » On la voit sourire et elle a l’air émotive en même temps.

Avant cela, elle a partagé une autre histoire qui a l’air bohème. Elle a écrit, « La vie en caravane. Encore 3 jours. » Apparemment, l’actrice de Super Deluxe part en vacances dans une caravane. Samantha a souffert maladie auto-immune, myosite. En conséquence, la condition endommage ses muscles, entraînant une douleur intense. Elle a récemment été aperçue à l’aéroport de Mumbai après avoir terminé le tournage de Kushi. Les photos et vidéos de son apparition sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Elle portait un t-shirt blanc décontracté sur un jean et l’a associé à une casquette blanche. Elle couvrit son visage d’un masque.

Sur le front du travail, Samantha Ruth Prabhu sera ensuite vue dans une série Web de thriller d’espionnage Citadel. Elle est jumelée en face de Varun Dhawan dans l’émission Raj & DK qui sera présentée en première sur Amazon Prime Video. Il s’agit de sa deuxième collaboration avec les créateurs après The Family Man 2. Outre Citadel, elle a un drame romantique Kushi. Pour le film, elle a collaboré avec la co-vedette de Mahanati, Vijay Deverakonda.