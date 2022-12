Samantha Ruth Prabhu partage un article sur les combats acharnés alors qu’elle lutte contre la myosite

Samantha Ruth Prabhu suit actuellement un traitement pour une maladie auto-immune appelée myosite. Elle a fait une pause dans le tournage et les activités promotionnelles de son film pour se remettre de son état de santé. Alors que l’actrice continue de lutter contre sa maladie, Samantha a partagé une publication sur Instagram qui parle de mener de dures batailles et de devenir plus forte que jamais.

L’actrice a reçu un cadeau personnalisé du réalisateur-acteur Rahul Ravindran. Elle a donné un aperçu de son cadeau sur Instagram qui contenait un message puissant. Elle a remercié la cinéaste dans son message et a écrit : “À ceux d’entre vous qui livrent de durs combats, celui-ci est aussi pour vous. Continuez à vous battre, nous serons plus forts que jamais et plus forts pour toujours.”

Il a été rapporté que Samantha est retirée de ses projets à venir, qui comprend un film de Bollywood, Kushi et la version hindi de Citadel qui met également en vedette Varun Dhawan dans l’un des chapitres. Son équipe a précisé que Samantha est très présente dans tous ses projets officiellement annoncés.

Cependant, l’actrice pourrait ne pas être en mesure de commencer le tournage de ses prochains projets compte tenu de son état de santé. Son représentant a dit que Samantha se repose actuellement. Il a déclaré que le tournage de ses prochains projets serait retardé d’environ six mois. Elle a donné ses dates à son film hindi à partir de janvier, mais maintenant elle pourra rejoindre le tournage à partir d’avril ou mai.

Plus tôt, Samantha avait remercié son entraîneur de fitness Junaid Shaikh de ne pas l’avoir laissée abandonner pendant les périodes de test. “Ces derniers mois, vous avez été parmi les rares personnes à avoir tout vu… mon plus bas des bas, à travers la faiblesse, à travers les larmes, à travers les thérapies à haute dose de stéroïdes, à travers tout cela”, avait-elle écrit dans son Publication Instagram.

Samantha a été vue pour la dernière fois dans son film solo Yashoda, dans lequel elle jouait le rôle d’une mère porteuse, victime d’une escroquerie médicale en profondeur. L’actrice avait alors commencé à préparer son prochain projet Citadel, qui est le deuxième drame d’action d’espionnage pour Samantha après son émission à succès OTT The Family Man 2. Elle a également Shaakuntalam dans le pipeline.