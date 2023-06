Samantha Ruth Prabhu est un combattant fort! L’actrice a travaillé dur et sans arrêt malgré son état de santé. L’année dernière, Samantha a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de Myosite qui est une maladie auto-immune qui affecte le fonctionnement des muscles du corps. Et aujourd’hui, le Citadelle révèle l’actrice, cela fait un an qu’elle a reçu un diagnostic de myosite. Et avec cela, Samantha a écrit une longue note parlant de ce qu’elle a appris du diagnostic et d’un an de lutte contre la maladie auto-immune. C’est vraiment un message très encourageant.

Samantha Ruth Prabhu partage à quoi a ressemblé son année depuis le diagnostic de myosite

Samantha Ruth Prabhu dit que son diagnostic lui a donné une nouvelle normalité forcée. Elle parle des nombreux combats qu’elle a menés avec son corps. L’actrice avait plein de médicaments à cause de la même chose et l’appelle comme un cocktail pour le plat principal. Son corps s’arrêtait de force et redémarrait de force. Samantha parle également de faire face aux échecs professionnels. L’actrice révèle faire beaucoup de prières non pas pour le succès ou les cadeaux mais pour la force et la paix.

Samantha Ruth Prabhu partage ses apprentissages et ses conclusions sur son diagnostic de myosite et sa bataille

En dehors de cela, l’actrice a également discuté de ses apprentissages dans son message qui a maintenant fait la une des journaux dans le domaine du divertissement. Elle a parlé de choses qui ne se passent pas comme elle le souhaite et, plus important encore, ce n’est pas grave si ce n’est pas le cas aussi. Cela a appris à Samantha à contrôler le contrôlable et à laisser aller le reste. Elle dit qu’elle a appris que parfois, il ne s’agit jamais d’un grand succès, mais plutôt d’aller de l’avant. Samantha Ruth Prabhu a appris qu’elle ne devait pas attendre que les choses redeviennent parfaites et qu’elle ne devait pas non plus continuer à se vautrer dans le passé. L’actrice dit qu’elle a appris à s’accrocher à l’amour et à ceux qu’elle aime et à ne pas donner à la haine le pouvoir de l’affecter. Samantha prie également pour tous ceux qui combattent leurs propres démons et batailles et leur a donné tout son amour.

Découvrez le post Instagram de Samantha Ruth Prabhu sur le diagnostic de myosite ici :

Côté travail, elle a Citadel, une websérie avec Varun Dhawan et Raj et DK. Elle a aussi Kushi avec Vijay Deverakonda. Samanntha sera également vue dans Chennai Story qui est son aventure hollywoodienne basée sur The Arrangements of Love.