Samantha Ruth Prabhu parle de vivre avec la myosite ; L’actrice de Yashoda dit : “J’ai toujours été une combattante et je me battrai”

Samantha Ruth Prabhu a maintenant commencé les promotions de Yashoda. Le film parle d’escroquerie à la maternité de substitution. L’actrice se remet maintenant d’une myosite, qui est une maladie auto-immune. Samantha Ruth Prabhu s’est ouverte sur la vie avec la maladie, qui est une inflammation des muscles et des articulations. Samantha Ruth Prabhu a déclaré qu’elle n’allait pas mourir de sitôt, contrairement à ce que certains rapports prétendaient. Mais elle a admis que faire face à la maladie était physiquement et émotionnellement épuisant. L’actrice a été inondée de mots d’encouragement par les acteurs de Bollywood et du sud de l’Inde.

Faisant la promotion de Yashoda dans un ensemble noir, Samantha Ruth Prabhu a déclaré qu’elle avait de bons jours et des mauvais. Elle a admis qu’elle avait du mal à se lever du lit certains jours. Samantha a dit qu’elle voulait combattre la faiblesse des autres. Elle a dit qu’elle avait pris cette plate-forme pour clarifier qu’il ne s’agissait pas d’une maladie potentiellement mortelle. Samantha Ruth Prabhu a déclaré qu’il s’agissait d’une maladie auto-immune et qu’elle était déterminée à la combattre. Elle a dit: “C’est épuisant et fatiguant. J’ai toujours été une combattante et je me battrai.” Les nouvelles du divertissement ont été pleines de Samantha Ruth Prabhu et de son diagnostic de myosite.

L’actrice a pris trois mois de vacances. Samantha Ruth Prabhu était censée commencer à travailler sur des projets comme Kushi et l’émission Web avec Raj et DK. Elle a dit qu’elle souhaitait utiliser sa pause de manière productive, ce n’était pas le cas. L’actrice aurait déclaré: “C’était une période sombre et très difficile. Avec des médicaments à forte dose et des visites interminables chez les médecins, ma journée était occupée.” Mais elle a dit que c’était normal d’échouer certains jours. Samantha Ruth Prabhu a dit que c’était normal d’être vulnérable et malade, et elle ne s’en sentait pas mal. L’année dernière, elle a fait la une des journaux pour sa séparation avec Naga Chaitanya. Il y avait des rumeurs sur la façon dont Nagarjuna et Naga Chaitanya prévoyaient de lui rendre visite.