Samantha Ruth Prabhu parle de ses séquences d’action dans Yashoda et déclare “Je n’aurais jamais imaginé que j’étais…”

La talentueuse actrice Samantha Ruth Prabhu a récemment révélé qu’elle était aux prises avec une maladie rare, la myosite. Ses fans se sont inquiétés après que cette nouvelle ait circulé sur les réseaux sociaux. Lundi, Samantha a partagé sa première photo après le diagnostic afin de promouvoir son prochain film Yashoda.

Samantha, qui est connue pour son dévouement et son engagement, est l’une des célébrités les plus célèbres du pays. Parlant de son prochain film Yashoda, Samantha dévoile ses aventures d’action soutenues par un concept et une histoire puissants et intrigants. Jouant le rôle d’une mère porteuse dévoilant les secrets du monde médical corrompu, Samantha a réalisé un passage prometteur avec le teaser et la bande-annonce de Yashoda.





En parlant de sa séquence d’action, Samantha a déclaré : “La partie la plus difficile du tournage pour Yashoda était les séquences d’action. J’aime vraiment faire de l’action même si je n’aurais jamais imaginé que j’étais censée faire de l’action, mais c’est assez surprenant et l’amour pour “Le genre a été une révélation pour moi. Bien qu’il soit horrible, il offre une grande montée d’adrénaline et il y a un grand sentiment d’accomplissement pour effectuer les cascades. Je suis également reconnaissant à notre directeur d’action Yannick, qui a été un excellent guide et mentor pour moi. Je pense que l’action s’est avérée plutôt cool et quelque chose à attendre avec impatience à Yashoda.

Le style d’action de Yashoda a un mélange de formes variées. La combinaison de combats est un peu de boxe, de kickboxing et de projection en judo, jujitsu brésilien et aussi un mélange de MMA.

Lire | Chiranjeevi écrit une note sincère à Samantha après son diagnostic de myosite, dit que “les défis arrivent dans nos vies”

Après The Family Man, la popularité de Samantha a encore augmenté avec le succès retentissant de sa chanson O Antava, faisant d’elle l’une des plus grandes superstars féminines panindiennes en Inde. Marquant la plus grande sortie pan-indienne centrée sur les femmes, Yashoda est un film multilingue, tourné en tamoul et en télougou, ainsi que doublé en sortie pour l’hindi, le kannada et le malayalam, faisant du film d’action le tout premier film d’action en hindi de Samantha. Libération.

Réalisé par Hari et Harish, Yashoda est produit par Sivalenka Krishna Prasad sous la bannière de Sridevi Movies et devrait sortir le 11 novembre 2022.