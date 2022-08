Samantha Ruth Prabhu parle de ses jours difficiles; révèle qu’elle a survécu avec seulement deux repas par jour

Samantha Ruth Prabhu est actuellement au sommet de son art et est l’actrice numéro Karan Johar revendiquée par l’enquête Ormax. Samantha l’a fait malgré qu’elle n’ait aucun soutien et elle est sacrément fière de son parcours. L’actrice a parcouru un long chemin et récemment, dans son discours dans un collège, elle a expliqué à quel point ses journées étaient difficiles et à quel point elle était déterminée à réaliser ses rêves. L’actrice d’Oo Antava qui l’a vue grandir après avoir joué dans Pushpa d’Allu Arjun comprend qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent pour même manger 3 repas de base par jour et nous avons survécu avec deux.

Samantha se souvient de ses jours difficiles dans un discours de motivation

Samantha aurait déclaré : “J’ai mangé un repas par jour pendant au moins deux mois. J’ai fait des petits boulots. Et je suis ici aujourd’hui. Si j’ai pu le faire, vous le pouvez !” Samantha Ruth Prabhu a même rappelé comment ses parents lui ont toujours conseillé d’étudier dur pendant ses années d’université et elle l’a même fait. Cependant, ils n’avaient pas d’argent pour poursuivre ses études, mais elle n’a pas abandonné et est devenue aujourd’hui une source d’inspiration pour des millions de personnes.

Quand Sam était entrée dans le sud, elle n’était rien. L’actrice a travaillé d’arrache-pied pour se faire un nom. Samantha dans Koffee With Karan 7 a même révélé à quel point tout le monde est conscient du fait que les enfants vedettes se débrouillent facilement, mais même eux ont leurs démons à affronter. Et s’ils sont dans la course, même leur père ne peut rien faire pour eux et ils devront gagner la partie par eux-mêmes. Lorsque KJo a posé des questions sur le premier avantage que les enfants vedettes obtiennent, elle a répondu: “Mais vient ensuite le deuxième, le troisième et le quatrième. Et pour moi, quand je suis entré dans l’industrie, si j’échouais, seuls ma mère, mon père et mes frères le feraient. J’ai su que j’échouais. Mais quand un enfant vedette échoue, tout le pays le sait. Et vous êtes constamment piégé ou comparé à l’héritage dont vous venez. L’actrice est là pour rester quoi qu’il arrive.