Samantha Ruth Prabhu n’est PAS satisfaite de la conversation constante autour de son passé avec son ex-mari Naga Chaitanya ?

Karan Johar a réussi à faire sensation en ligne avec son émission Koffee With Karan 7. Et l’un des plus grands moments forts de la série jusqu’à présent est les débuts de Samantha Ruth Prabhu. Les fans sont devenus gaga de l’actrice de Pushpa et depuis qu’elle a parlé de son ex-mari Naga Chaitanya et des rancunes qu’ils ont encore entre eux. Karan Johar a demandé s’il y avait de l’amertume à laquelle elle a dit: “Y a-t-il des rancunes comme si vous nous mettez tous les deux dans une pièce, vous devez cacher des objets pointus? Ouais, à partir de maintenant, oui. Donc ce n’est pas une situation amicale en ce moment .” Et depuis cette déclaration, une fois de plus, son divorce avec Chay a commencé à faire la une des journaux et c’est quelque chose qui a laissé l’actrice d’Oo Anatava mécontente.

Une ressource proche révèle : “Samantha travaille extrêmement dur dans sa vie professionnelle et souhaite que son public et ses fans ne parlent que de son métier et non de sa vie personnelle. Cependant, elle aussi est très consciente que ce n’est pas possible car elle est une personnalité publique. Dernièrement, il y a eu beaucoup de nouvelles sur elle et son passé et cela a laissé l’actrice un peu malheureuse. Mais elle se concentre sur son travail pour que la négativité ne l’affecte pas.

Naga Chaitanya est prête à faire ses débuts dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar après Samantha

Parlant de Chay qui est prêt pour ses débuts à Bollywood avec le film Laal Singh Chadha avec Aamir Khan a été demandé s’il allait faire ses débuts dans l’émission de Karan Johar. À quoi il a dit: “On Koffee With Karan, pourquoi pas si j’en ai l’occasion? Karan Johar est génial, j’adore le travail qu’il fait. S’il veut m’avoir, pourquoi pas”. On lui a même demandé si lui et Sam travailleraient à nouveau ensemble, “Ça va être fou si ça arrive. Mais je ne sais pas, seul l’univers le sait. Voyons voir.”

Naga Chaitanya et Samantha ont évolué dans leur vie et elles ont toujours dit ouvertement qu’elles devaient informer leurs fans de leur séparation et du fait qu’elles ne voulaient plus parler l’une de l’autre.