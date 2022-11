Samantha Ruth Prabhu ne ralentira pas à cause de la myosite ; voici comment elle gère le travail pendant le traitement [Exclusive]

Samantha Ruth Prabhu est une battante et elle n’est pas prête à s’enliser malgré tous les obstacles. Récemment, l’actrice de Pushpa a informé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite, une maladie rare. Et seulement si vous pensez que l’actrice a cessé de travailler et prend un congé sabbatique. Non! Une source très bien placée proche de la vie de Bollywood révèle que Samantha fait de son mieux pour se défendre et se concentre également sur son travail ainsi que sur son traitement. Samantha est prête pour sa grande pause à Bollywood et a même commencé à travailler dessus.

La source ajoute en outre : “Samantha travaille également sur Citadel de Raj et DK avec Varun Dhawan, ce qui nécessite beaucoup d’action et pour cela, elle s’est entraînée pour l’action à indice d’octane élevé sous la direction d’entraîneurs hautement qualifiés. Samantha veut lui donner meilleur dans tout travail qu’elle fait et l’a prouvé maintes et maintes fois.” Cependant, cette maladie soudaine l’a laissée déçue et a perdu un peu d’espoir. Mais elle s’est reconquise et se bat avec tout le feu qu’elle a à l’intérieur. Les médecins ont pris grand soin d’elle et elle est très reconnaissante pour tous les soins.

Le jour où Samantha a informé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite, tout le monde a versé son amour et ses bénédictions sur l’actrice, y compris le demi-frère de Naga Chaitanya. Samantha fait la une des journaux depuis sa séparation avec Naga Chaitanya. Alors qu’elle a gagné beaucoup d’attention avec sa chanson Oo Antava et plus tard avec sa présence exceptionnelle dans l’émission Koffee With Karan de Karan Johar avec Akshay Kumar. Samantha fera ses grands débuts à Bollywood face à Akshay selon les reportages d’un film de Karan Johar et les fans attendaient la même chose avec impatience.