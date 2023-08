Samantha Ruth Prabhu HITS BACK aux rapports affirmant qu’elle a pris une aide financière de Rs 25 crore pour le traitement de la myosite; « Je peux facilement prendre… »

Samantha Ruth Prabhu est l’une des actrices les plus établies du cinéma du Sud. Elle s’est révélée être l’une des meilleures actrices. Film après film, elle a fait ses preuves. Cependant, l’actrice a maintenant fait une courte pause dans son travail pour se concentrer sur sa santé. Il y a quelques mois, Samantha Ruth Prabhu a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite. Des rapports récents indiquaient que l’actrice cherchait un traitement et avait donc pris une petite pause pour la même chose. Cependant, une rumeur a également couru récemment selon laquelle Samantha Ruth Prabhu devait prendre une aide financière pour se faire soigner.

Samantha Ruth Prabhu réagit aux derniers rapports

Des chuchotements ont été entendus que l’actrice de Yashoda a pris de l’aide et a obtenu Rs 25 crore pour son traitement. Cependant, aussi absurde que cela puisse paraître, les rumeurs ne sont pas vraies. Samantha Ruth Prabhu a utilisé sa poignée de médias sociaux pour remettre les pendules à l’heure et mettre fin à tous les rapports inutiles faisant le tour d’Internet. Sur les réseaux sociaux, elle a écrit que personne n’a besoin d’autant d’argent pour traiter la myosite. Et aussi, elle a dit sarcastiquement qu’elle n’avait pas gagné de billes pour tout le travail qu’elle avait fait jusqu’à présent et qu’elle pouvait subvenir à ses besoins et se soigner. Elle a demandé à tous d’arrêter de diffuser de fausses informations. Son message sur ses histoires Insta disait: « Rs 25 crore pour traiter la myosite !? Quelqu’un t’a fait une très mauvaise affaire. Je ne pense pas que j’ai été payé en billes pour tout le travail que j’ai accompli dans ma carrière. Donc, je peux facilement prendre soin de moi. Merci. Myosotis est une maladie dont souffrent des milliers de personnes. Soyons responsables des informations que nous concernant le traitement. »

Côté travail, Samantha Ruth Prabhu va bientôt être aperçue à Kushi. Elle partagera avec Vijay Deverakonda dans celui-ci. Leur chimie semble crépitante et les fans sont ravis de les voir dans un film ensemble.

Samantha Ruth Prabhu sera également vue dans le chapitre indien de Citadel avec Varun Dhawan.