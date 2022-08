Samantha Ruth Prabhu fera ses débuts en malayalam avec Dulquer Salmaan dans King of Kotha [Report]

Samantha Ruth Prabhu fait la une des journaux depuis qu’elle a annoncé son divorce avec Naga Chaitanya. Elle a été acclamée dans toute l’Inde pour sa performance dans The Family Man 2. Puis elle a fait grésiller les écrans avec son numéro d’article chaud Oo Antava de Pushpa. Elle a récemment fait la une des journaux pour son apparition honnête dans l’émission de chat de Karan Johar Koffee With Karan 7. Il y a aussi un fort buzz que Samantha se prépare pour ses débuts à Bollywood. On dit maintenant que l’actrice est prête à faire ses débuts en malayalam avec Dulquer Salmaan dans son prochain film King of Kotha.

Il ne fait aucun doute que Samantha est considérée comme l’une des plus grandes stars du cinéma Telugu. Selon plusieurs rapports, Samantha sera amoureuse de Dulquer dans King of Kotha, un drame de gangsters qui sera réalisé par Abhilash Joshiy. Auparavant, Samantha et Dulquer ont travaillé ensemble à Mahanati avec Keerthy Suresh, cependant, ils n’ont pas eu beaucoup de scènes ensemble.

Pendant ce temps, Samantha sera ensuite vue dans le prochain drame mythologique du réalisateur Gunasekhar, Shankuntalam. Les réalisateurs ont récemment partagé une mise à jour selon laquelle le travail de post-production du film progresse à un rythme soutenu. Le film verra Samantha jouer Shakuntala et Dev Mohan dans Dushyanta. Elle jouera également le personnage principal de Yashoda, un thriller de science-fiction centré sur les femmes.

Dulquer, d’autre part, est actuellement occupé à promouvoir son prochain film Sita Ramam qui met également en vedette Mrunal Thakur, Rashmika Mandanna et Sumanth. Le film raconte l’histoire d’un soldat orphelin nommé Lieutenant Ram, dont la vie change après avoir reçu une lettre d’une fille nommée Sita.