Samantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan dansent sur son hit Oo Antava dans un club serbe, la vidéo devient virale

Varun Dhawan et Samantha Ruth Prabhu sont sur le point de partager l’espace d’écran pour la première fois dans la tranche indienne de Citadelle, Priyanka Chopra et Richard Madden-vedette du thriller d’action d’espionnage de science-fiction qui a récemment été présenté en première sur Prime Video. Les deux acteurs sont actuellement en Serbie pour son tournage.

Prenant une pause dans leur emploi du temps chargé, Varun et Samantha sont allés dans une boîte de nuit à Belgrade. Une vidéo devient maintenant virale sur Internet dans laquelle on les voit tous les deux en train de danser sur la chanson à succès de l’actrice Oo Antava du film à succès pan-indien de 2021 Pushpa: The Rise, titré par Allu Arjun.

Dans le clip, l’actrice de Shaakuntalam peut être vue dans un haut en cuir noir et un pantalon en cuir avec une bouteille de bière à la main. La star de Badlapur, qui se tient à quelques pas au-dessus d’elle, est vue en tenue décontractée avec un t-shirt bleu et un jean. Tout le club est vu vibrer aux rythmes de la piste entraînante, composée par Devi Sri Prasad, chantée par Indravathi Chauhan et écrite par Chandrabose, qui a remporté l’Oscar plus tôt cette année, avec le directeur musical MM Keeravani, pour avoir écrit le paroles de Naatu Naatu de RRR.

Varun et Samantha ont même rencontré le président indien Draupadi Murmu, qui effectuait une visite d’État de six jours au Suriname et en Serbie. Partageant des photos avec elle sur son Instagram, l’acteur de Bhediya a écrit : « Team Citadel India a eu le privilège de rencontrer l’Honorable Président de l’Inde, Smt. Draupadi Murmu Ji en Serbie. Quelle joie et quel honneur absolus de vous rencontrer madame . »





L’épisode indien de Citadel est créé par le duo Raj & DK, qui a déjà créé deux émissions acclamées par la critique et préférées du public pour Prime Video – le thriller d’espionnage de Manoj Bajpayee, The Family Man, dont la deuxième saison mettait en vedette Samantha en tant qu’antagoniste principal, et celle de Shahid Kapoor. drame policier Farzi.

