Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya vont-elles travailler ensemble sur un projet dans un futur proche ? [Exclusive]

Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya une fois réalisé pour le couple informatique de l’industrie cinématographique du Sud. Ils ont eu un mariage de conte de fées en 2017. C’était un mariage somptueux qui a eu lieu à Goa. Mais en 2021, les différences avaient commencé à s’insinuer. Ils ont annoncé leur séparation et ont laissé tout le monde sous le choc. Tous deux sont passés à autre chose et se concentrent sur leur travail. Actuellement, Samantha Ruth Prabhu fait la une des journaux pour son prochain film Yashoda. Elle a également révélé des myosites. Alors que de nombreux acteurs de l’industrie souhaitaient qu’elle guérisse bientôt, l’ex-mari Naga Chaitanya aurait également fait de même.

Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya vont-elles travailler ensemble ?

Selon des rapports récents, Naga Chaitanya et son père Nagarjuna prévoyaient de rencontrer Samantha Ruth Prabhu après avoir révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de myosite. Mais cela ne pouvait pas arriver et Naga Chaitanya aurait alors appelé Samantha Ruth Prabhu pour vérifier son état de santé. Cela a donné de l’espoir à tous leurs fans qui se demandent s’ils feront équipe pour un projet à l’avenir.

Un initié nous dit que Samantha et Naga se donnent la main pour un projet pourrait bien être le cas car ils sont tous les deux vraiment professionnels. L’initié a déclaré : “Ils savent qu’ils vendront ensemble et avec la façon dont il s’est montré soucieux d’elle, il a prouvé qu’il la considère toujours comme une amie. Ils semblent être dans un endroit où ils peuvent oublier le passé et travailler ensemble professionnellement.” C’est sur Koffee With Karan 7 que Samantha Ruth Prabhu avait révélé qu’ils étaient dans une phase où ils ne pouvaient même pas se promener ensemble. Elle avait dit: “Il y a des sentiments durs comme si vous nous mettez tous les deux dans une pièce, vous devez cacher des objets pointus. Donc à partir de maintenant, oui.” Mais avec tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, ils semblent avoir laissé tomber le passé.

Eh bien, les fans de ChaySam peuvent croiser les doigts. Il y a beaucoup de stars qui ont été en couple dans le passé mais qui restent toujours amies. Chay-Sam pourrait probablement donner l’exemple.