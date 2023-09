Samantha Ruth Prabhu désarchive les photos de mariage avec Naga Chaitanya ; les internautes devinent quelle pourrait être la raison de cette décision ?

Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya étaient l’un des couples de célébrités les plus populaires de Tollywood. Le duo a été affectueusement surnommé « ChaySam » par leurs fans. Si leur mariage de rêve a conquis les cœurs, la nouvelle de leur séparation et de leur divorce en a brisé le cœur. Après leur séparation, Samantha a archivé toutes les publications liées à leur mariage sur son compte de réseau social. Récemment, des fans curieux ont remarqué que Shaakuntalam La star a désarchivé un message d’anniversaire pour Naga Chaitanya, où l’on peut voir le duo profiter d’un moment ensemble pendant les festivités de leur mariage. Cette décision soudaine de Samantha a laissé les fans curieux de savoir quelle pourrait être la raison de la désarchivage des messages.

Samantha Ruth Prabhu désarchive les messages avec Naga Chaitanya

Après près de 4 ans de mariage, Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya ont officiellement annoncé la nouvelle de leur séparation via leurs comptes de réseaux sociaux. Samantha a également supprimé les publications avec Naga Chaitanya de son compte Instagram.

Récemment, un utilisateur aux yeux d’aigle sur Reddit a remarqué que Samantha avait désarchivé plusieurs publications de son mariage avec Chaitanya. L’un des messages non archivés était une photo pâteuse du duo accompagnée d’une légende dans laquelle Samantha souhaitait son anniversaire à Naga Chaitanya. Le message était daté du 23 novembre 2017.

« Joyeux anniversaire mon tout. Je ne souhaite pas, je prie chaque jour pour que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Je t’aime pour toujours. #happybirthdaychay », lit-on dans la légende du message. Regarde:

Le geste soudain de Samantha a laissé beaucoup de gens se demander s’il y avait un rafistolage à prévoir pour les ex. Plusieurs utilisateurs ont commenté la publication de Samantha. Un utilisateur a écrit : « Ça fait du bien après avoir revu ce message. » Un autre commentaire disait : « Je veux vraiment vous revoir tous les deux ensemble… vous êtes tous les deux superbes ensemble »

Alors que Samantha et Naga Chaitanya n’ont pas entretenu de relation amicale après leur séparation, Samantha a parlé de son divorce et l’a qualifié de l’une des phases les plus difficiles de sa vie. Naga, dans une interview, a déclaré qu’il avait toujours souhaité le meilleur pour Samantha.