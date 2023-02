Samantha Ruth Prabhu demande aux gens d'être gentils les uns envers les autres, dit "On ne sait jamais quelles batailles ...."

L’actrice populaire Samantha Ruth Prabhu, qui sera ensuite vue dans le prochain film Telugu Shaakuntalam, a demandé à tout le monde d’être gentil les uns envers les autres. Elle est allée sur Instagram et a partagé un selfie avec un message.

Partageant le selfie, elle a écrit : “On ne sait jamais dans quelles batailles les gens se battent… Soyez gentil !!.” La star de Yashoda, Samantha Ruth Prabhu, a laissé ses fans choqués et inquiets après avoir partagé son diagnostic de myosite. Habituellement, les gens se vantent de réalisations et de bonnes photos sur les réseaux sociaux. Mais donnez-le à Samantha, qui a partagé un côté vulnérable d’elle dans ce message courageux sur ses réseaux sociaux.





Samantha a partagé une photo de son traitement, et dans la légende, elle a écrit : “Votre réponse à la bande-annonce de Yashodha a été écrasante. C’est cet amour et cette connexion que je partage avec vous tous, qui me donnent la force de faire face à l’apparence défis sans fin que la vie me lance. Il y a quelques mois, on m’a diagnostiqué une maladie auto-immune appelée myosite. J’espérais partager cela après l’entracte.





Lire | La star de Yashoda, Samantha Ruth Prabhu, s’ouvre sur le fait qu’elle a reçu un diagnostic de myosite, dit “Je me bats toujours…”

Plus tard, elle a laissé tomber une photo sans maquillage d’elle-même et a écrit sur l’année à venir. L’actrice était magnifique dans un costume de nuit imprimé noir et rouge tout en affichant son sourire.

Partageant la photo, elle a écrit: «Fonctionnez en avant… contrôlez ce que nous pouvons !! Je suppose qu’il est temps de prendre des résolutions plus récentes et plus faciles… celles qui sont plus gentilles et plus douces avec nous-mêmes. Dieu vous protège. Bonne année 2023 !! » Les internautes ont également réagi à la photo, l’un de ses fans a écrit : “J’attendais votre message !! Tu es la super femme la plus forte Guéris bientôt Samantha Priera toujours pour toi.

Le deuxième mentionnait : “La vie lo anni problèmes ochina yela undali… Yenta strong ga undali ninni chusi nerchukuna… merci Sam.” Le troisième a dit : « Tu n’as pas ce que tu me donnes ! vraiment je ne sais pas comment l’appeler.,. Bonheur, motivation, force, inspiration, soutien mental, espoir ou autre !!! Je ne sais vraiment pas comment l’appeler ! Tout ce que je peux dire, restez heureux, soyez heureux, vous ne méritez que beaucoup d’amour et de bonheur, que Dieu vous bénisse abondamment. Le troisième a dit: “Heureux de te voir Sammu Reste fort, je suis sûr que tout ira bien bientôt. Il va être heureux23 de t’envoyer beaucoup d’amour.”