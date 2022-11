Samantha Ruth Prabhu de retour en action après avoir partagé le diagnostic de myosite ; étourdit en noir pour les promotions Yashoda

Samantha Ruth Prabhu crée des vagues sur Internet en publiant ses dernières photos. L’actrice étourdit dans une robe noire associée à des lunettes geek qui la rendent magnifique comme jamais auparavant. Il y a quelques jours à peine, Samantha s’est rendue sur son Instagram et a partagé le travail de souffrir d’une maladie rare appelée Myosotis. Depuis que l’actrice a révélé qu’elle souffrait de cette maladie rare, les fans prient pour son prompt rétablissement.

Et maintenant, l’actrice a fait tourner les têtes avec ses superbes images de transformation et nous ne pouvons pas quitter l’actrice des yeux. Elle a partagé une citation motivante qui va certainement battre votre blues du lundi. n’est-elle pas belle ? Samantha est actuellement l’une des actrices op les plus aimées de l’industrie. Elle a dirigé tout le film Pushpa avec Allu Arjun avec cette chanson Oo Antava et c’était l’une des chansons les plus torrides de l’année. Samantha a montré son côté fougueux et a emporté de nombreux cœurs.

Samantha est également prête pour ses grands débuts à Bollywood avec Akshay Kumar dirigé par Karan Johar, mais jusque-là, elle prend soin de sa santé et se concentre sur un autre engagement professionnel. Sur le plan personnel, Samantha s’est séparée de Naga Chaitanya qui a fait la une des journaux, mais récemment, il a été rapporté que les x overs avaient enterré leurs écoutilles et étaient en bons termes. Il a été rapporté que Chay avait appelé Samantha après qu’elle ait divulgué la myosite pour savoir qu’elle allait bien maintenant et qu’il était à un appel si elle avait besoin d’aide. Samantha a lancé les promotions Yashoda et cela prouve seulement qu’elle est là pour rester et survivra à tout et n’importe quoi quoi qu’il arrive. Samantha est l’étoile brillante.