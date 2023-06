Samantha Ruth Prabhu dansant dans un club sur la chanson Oo Antava avec Varun Dhawan devient virale, les internautes ont une réponse mitigée

L’engouement pour cette chanson Oo Antava est immense, et une fois que vous voyez la reine OG du numéro d’article, Samantha Ruth Prabhu, recréer la magie dans un club de danse en Serbie, cela crée tout un émoi en ligne. Les fans sont impressionnés par Samantha et l’appellent la reine des cœurs alors qu’elle danse avec sa co-star de Ciradel dans la boîte de nuit sur sa chanson. La vidéo de la star de Pushpa devient virale, et ils célèbrent son bonheur car après un long moment, ils sont son bonheur. Samantha a traversé la phase difficile lorsqu’on lui a diagnostiqué une maladie mortelle, mais elle va bien maintenant et riposte à la vie comme une vraie patronne.

Regardez la vidéo virale de Samantha Ruth Prabhu dansant dans un club serbe sur sa chanson populaire Oo Antava avec sa co-vedette de Citadel, Varun Dhawan.

quelles seraient les pensées des nagarjunas à ce sujet ? je ne faisais que demander ? Benjamin Linus (@Benjami07280825) 10 juin 2023

:13 secondes ?? adevado cheyyi veyapoyadu Gopala Swamy (@GopalaSwamyAlle) 11 juin 2023

Nombreux sont ceux qui se demandent quelle serait la réaction de son ex-beau-père Naga face à cette vidéo. Alors que beaucoup évoquent son mariage brisé avec Naga Chaitanya, ses fans sont heureux pour Sam.

Samantha a l’air extrêmement sexy dans cette vidéo virale dansant dans le club vêtue d’un ensemble sexy en cuir noir, et vous pouvez voir toute la foule l’encourager alors qu’elle montre ses mouvements sur la chanson qui est le numéro le plus populaire de l’histoire. Varun Dhawan rejoint également Sam, et il la hulule parmi la foule. Ils sont tous les deux en Serbie pour tourner ensemble leur premier projet, Citadel, mené par Raj et DK. Les fans sont super ravis de les voir ensemble, car leur chimie crépite dans la vidéo.