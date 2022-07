Samantha Ruth Prabhu connaîtra-t-elle un énorme succès avec Shaakuntalam ? L’astrologue prédit

Samantha Ruth Prabhu est devenu célèbre dans tout le pays. Elle est apparue dans le numéro d’article Oo Antava dans Allu Arjun’s Pushpa: The Rise et c’est devenu une rage. Les fans ont adoré son avatar audacieux dans la chanson. Désormais, l’actrice a de nombreux projets en cours. L’un des plus grands films d’elle qui sortira bientôt est Shaakuntalam. Le film a créé beaucoup de buzz parmi les masses. C’est un film Telugu qui a été réalisé par Gunashekar. Alors ce film sera-t-il un succès ?

Comme le rapporte news18, l’astrologue Venu Swamy déclare que le temps de Samantha Ruth Prabhu est bon jusqu’en 2024. Elle connaîtra un grand succès au cours de cette période. Shakuntalam sera un succès et cela lui apportera un grand succès. C’est le même astrologue qui avait prédit qu’il y avait le paradis de Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya.

C’est l’année dernière que Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu ont annoncé leur séparation. S’adressant aux médias sociaux, ils ont tous deux annoncé qu’ils avaient décidé de se séparer et de mettre fin à leur mariage de 4 ans. Leur message disait : “À tous nos sympathisants. Après de longues délibérations et réflexions, Chay et moi avons décidé de nous séparer en tant que mari et femme pour poursuivre nos propres chemins. Nous avons la chance d’avoir une amitié de plus d’une décennie qui a été la très cœur de notre relation qui, selon nous, maintiendra toujours un lien spécial entre nous.”

Depuis lors, Samantha Ruth Prabhu fait la une des journaux pour plusieurs raisons. Maintenant, les rapports disent que l’actrice est prête à faire ses débuts à Bollywood bientôt. Elle a été signée qui sera produite par Taapsee Pannu. Les détails de son personnage sont encore secrets. Pendant ce temps, Samantha Ruth Prabhu sera bientôt vue dans Koffee With Karan 7 avec Akshay Kumar. La promo a déjà fait sensation et les fans sont ravis de voir l’épisode complet.