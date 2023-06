Samantha Ruth Prabhu confirme jouer la mère de Priyanka Chopra dans Citadel Indian Chapter mais il y a une torsion

Samantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan vont jouer dans la version indienne de Citadelle. Les fans de Varun et Samantha attendent avec impatience la série. Varun et Samantha tournaient pour le même dans les collines du Nord. Priyanka Chopra et Richard Madden sont en tête d’affiche de la série originale pour le Frères Russo sur Amazon Premier. Récemment, des rapports ont fait surface indiquant que Samantha jouera la mère de Priyanka dans le chapitre indien. L’actrice de Kushi a confirmé la même chose. Oui, vous l’avez lu. Mais il y a un hic.

Samantha Ruth Prabhu confirme jouer la mère de Priyanka Chopra dans Indian Citadel

Samantha Ruth Prabhu, Varun Dhawan, Priyanka Chopra et Richard Madden ont fait les gros titres de Citadel dans le pays. L’émission de télévision américaine est très populaire dans le monde entier et les fans attendent avec impatience de voir comment Samantha et Varun feront la une de la version indienne. Un rapport dans un portail de divertissement en ligne affirme que Samantha a confirmé les informations sur l’essai de la mère de Priyanka dans la série Web de Raj et DK. Le rapport d’ETimes indique que Samantha a confirmé qu’elle jouait la mère de Nadia Sinh. Donc, techniquement, elle joue la mère de Priyanka.

Quel est le problème avec Samantha jouant la mère de Priyanka dans Citadel Indian Chapter ?

Le portail est toute une source expliquant la technicité de Samantha jouant la mère de Priyanka. La source a déclaré que le personnage de Priyanka, Nadia Sinh, est un enfant dans la version de Samantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan de Citadel. Eh bien, il a déjà été dit que la Citadelle sera différente et se déroulera à des époques différentes, mais aura un lien commun. Il n’y avait aucune autre information à ce sujet. Maintenant, compte tenu de l’explication, il est confirmé que la citadelle indienne de Raj et DK se déroule dans une chronologie différente de celle de Priyanka Chopra et de Richard Madden.

En parlant de l’émission de Samantha, l’actrice a partagé des photos sur ses histoires Instagram sur les ecchymoses qu’elle a reçues pendant le tournage. Samantha s’est poussée cette fois car il y a des cascades et des séquences d’action impliquées. Elle s’est entraînée pour la même chose aussi. Auparavant, Priyanka Chopra avait été interrogée sur un conseil qu’elle donnerait à Varun et Samantha. Priyanka a déclaré qu’étant les acteurs accomplis qu’ils sont, ils n’ont pas besoin de ses conseils. Pendant ce temps, Amazon Prime a éclairé la saison 2 pour Priyanka et la Citadelle de Richard.