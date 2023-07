Samantha Ruth Prabhu commence une pause dans les films lors de la retraite de médiation de Sadhguru, partage des aperçus : « Qui aurait pensé…

Samantha a visité le centre de yoga Isha dirigé par la figure spirituelle populaire Sadhguru à Coimbatore, Tamil Nadu.

Mercredi, Samantha Ruth Prabhu s’est rendue sur Instagram et a partagé des photos de son parcours de guérison. L’actrice, qui est l’une des actrices les plus travailleuses, est actuellement en pause car elle se concentre maintenant sur sa santé.

Samantha a visité le centre de yoga Isha dirigé par la figure spirituelle populaire Sadhguru à Coimbatore, Tamil Nadu. Partageant des photos de son parcours de guérison, l’actrice a écrit: « Il y a quelque temps, rester assise sans bouger – sans pensées inondées, sans contractions, démangeaisons, torsion et retournement – semblait presque impossible. Mais aujourd’hui, un état méditatif est ma source de force la plus puissante. Du calme. De connexion. Et de clarté..Qui aurait pensé que quelque chose d’aussi simple pourrait être si puissant @sadhguru @isha.foundation.

Pour les non-initiés, Samantha Ruth Prabhu a fait une pause dans sa carrière d’actrice pour passer du temps sur elle-même, après une période tumultueuse due à des complications de santé. L’actrice a terminé son tournage pour les projets en cours Kushi et la version indienne de Citadel cette semaine. Le coiffeur et ami de Samantha, Rohit Bhatkar, s’est rendu sur son Instagram pour écrire une longue note louant le travail acharné de l’actrice.

L’année dernière, Samantha a reçu un diagnostic de myosite, une maladie auto-immune. Le traitement pour la même chose a fait des ravages sur son corps. L’actrice a rempli ses engagements en attente et maintenant, selon les rapports, restera à l’écart des tournages et travaillera pendant environ six mois.

Il y a quelques jours, Rohit Bhatkar est allé sur Instagram, partageant d’adorables photos de leur temps ensemble. Il a écrit dans la légende, « 2 ans. 1 clip musical sensationnel. 3 films. 7 campagnes de marque. 2 éditoriaux. Et toute une vie de souvenirs. Nous avons tout vu des jours ensoleillés aux jours de pluie, des larmes de joie et de rire aux larmes de douleur et d’agonie. D’être confiant à être vulnérable, De nos hauts à nos bas, puis remonter. Quelle belle balade ça a été avec toi. Certainement un souvenir.