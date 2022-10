Samantha Ruth Prabhu bat Anushka Shetty, Pooja Hegde et plus sur la liste des actrices Telugu les plus populaires

Shalin Bhanot et Tina Datta sont devenus le premier couple de la maison Bigg Boss 16. Bien que leur angle d’amour ne soit pas favorisé dans les cheveux et que beaucoup pensent qu’ils font juste pour les caméras, même les téléspectateurs ont la même ambiance à propos de leur relation. Les téléspectateurs ont vivement critiqué Shalin et Tina pour avoir créé le faux angle d’amour, car c’est le maximum qui fonctionne dans la maison BB. Mais il semble que cette fois, les téléspectateurs ne tomberont pas dans le piège car ils savent comment les tourtereaux se séparent après leur sortie de la série et le dernier exemple est Raqesh Bapat et Shamita Shetty. Ils l’ont appelé peu de temps après avoir quitté la maison de Bigg Boss.

Et en ce moment, l’amour de Shalin et Tina est sur le radar des téléspectateurs et ils l’appellent faux. Jetez un œil à la façon dont les utilisateurs des médias sociaux critiquent le couple pour avoir créé une fausse histoire d’amour.

BollywoodLife a également créé un sondage demandant aux fans de partager leur opinion s’ils pensent que leur amour est réel ou faux ? Alors que le résultat du sondage est sorti et que les fans et les téléspectateurs de Bollywoodlife ont le sentiment que leur histoire d’amour est fausse.

Clairement, leur angle amoureux est exposé et nous nous demandons s’ils font demi-tour ou continuent leur stratégie. Pendant le week-end Ka Vaar, vous verrez le père de Sumbul critiquer Shalin pour s’être moqué de sa fille avec Tina Datta. Shalin croise la main pour s’excuser, tandis qu’Internet se divise avec ce genre de cuillère qui nourrit Sumbul. La proximité de SUmbul avec Shalin n’a pas été bien accueillie par ses fans et plus encore.