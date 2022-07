Samantha Ruth Prabhu avoue avoir eu des rancunes avec Naga Chaitanya après la séparation : “Si vous nous mettez tous les deux dans une pièce, vous devez cacher les objets tranchants”

Cela a été un énorme choc lorsque Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya ont annoncé leur séparation après des mois de spéculations. Samantha et Chaitanya sont toutes deux restées muettes sur la raison qui a conduit à leur divorce. Sur Koffee With Karan 7, Samantha a parlé de rancune avec son ex-mari, ajoutant que leur séparation n’était pas à l’amiable.

Lorsque Karan Johar a mentionné à Samantha que c’était elle qui avait décidé de se séparer de son mari, elle l’a corrigé en disant “ex-mari”. Le cinéaste s’est ensuite corrigé et lui a demandé si la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux l’avait forcée à se dévoiler. Elle a accepté cela en disant qu’elle avait choisi cette voie d’être transparente avec ses fans qui avaient beaucoup investi dans leur vie.

“Oui, je ne peux pas m’en plaindre parce que j’ai choisi cette voie pour être transparente et quand la séparation s’est produite, je ne pouvais pas être trop bouleversée parce qu’ils ont investi dans ma vie. Je n’avais pas de réponses à ce moment-là. a été difficile mais ça va bien maintenant. Je suis plus forte”, a déclaré Samantha à Karan.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des rancunes l’une pour l’autre, Samantha l’a admis et a dit : “Il y a des rancunes comme si vous nous mettez tous les deux dans une pièce, vous devez cacher des objets pointus. Donc, à partir de maintenant, oui. C’est pas une situation à l’amiable en ce moment. Cela pourrait l’être à l’avenir.

Alors que Samantha a été soumise à des histoires brutales et spéculatives sur son divorce, elle a déclaré que la pire chose qu’elle avait lue sur elle-même était qu’elle avait pris une pension alimentaire de Rs 250 crore à Naga Chaitanya après leur divorce. “Ils ont d’abord inventé l’histoire de la pension alimentaire, Rs 250 crores. Puis ils ont réalisé que cela ne semblait pas être une histoire crédible”, a-t-elle ajouté.

Bien que l’actrice de Shakuntalam ait révélé ce qu’elle ressentait lorsqu’elle a réalisé qu’elle devait divorcer de Naga Chaitanya, elle a gardé secrète la raison du divorce depuis lors. La cause de leur séparation est restée un mystère pour leurs admirateurs, aucune des parties ne disant quoi que ce soit.