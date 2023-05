Samantha Ruth Prabhu achète un appartement en duplex Rs 7,8 crore avec vue sur la mer à Hyderabad: rapport

Samantha Ruth Prabhu, star pan-indienne, est l’une des actrices les mieux payées du Sud. L’actrice bénéficie d’un énorme nombre de fans et a une valeur nette de Rs 89 crores et récemment, l’actrice aurait acheté un appartement à Hyderabad d’une valeur de Ra 7,8 crores.

Selon Economic Times, Samantha Ruth Prabhu a acheté un somptueux appartement 3BHK à Hyderabad avec une vue imprenable sur la mer. La maison est livrée avec six places de stationnement et selon une société d’analyse de données immobilières, CRE Matrix, « La propriété a une super zone bâtie de 7 944 pieds carrés, avec 3 920 pieds carrés au 13e étage et 4 024 pieds carrés au 14e sol. »

La luxueuse propriété est située dans le comté de Jayabheri Orange, une communauté fermée bien connue à Nanakramguda, et aurait un beau design qui se marie avec modernité et élégance. La magnifique demeure dispose d’un espace de vie spacieux inondé de lumière naturelle.

Récemment, l’actrice aurait également acheté un appartement somptueux à Mumbai d’une valeur de Rs 15 crore. En dehors de cela, l’actrice possède également une somptueuse maison à Jubilee Hills qui vaut Rs 100 crores.

Pendant ce temps, Samantha Ruth Prabhu a récemment été vue dans le film Shaakuntalam, qui n’a pas bien fonctionné au box-office. Basé sur la pièce de Kalidasa, le film dépeint l’histoire d’amour de Shakuntala et de la dynastie du roi du Pérou, le roi Dushyant. Dirigé par Gunasekhar, le film mettait également en vedette Dev Mohan. Le film n’a collecté que Rs 11 crore au box-office mondial.

L’actrice sera ensuite vue dans le film Kushi dans lequel elle sera vue en train de romancer Vijay Devarakonda dans le film réalisé par Shiva Nirvana. La sortie du film est prévue pour le 1er septembre. En dehors de cela, l’actrice a également un épisode indien de la série Web américaine Citadel en préparation.

