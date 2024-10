Samantha Ruth Prabhu a « supplié » Raj et DK de la remplacer dans Citadel Honey Bunny : « J’ai envoyé 4 options… »

Samantha Ruth Prabhu a fait preuve d’une force et d’une détermination remarquables tout en jouant son rôle dans la prochaine série Citadel : Honey Bunny, surtout après avoir reçu un diagnostic de myosite, une maladie auto-immune qui affecte ses muscles. Dans une conversation franche avec Galatta India, l’actrice a révélé qu’elle avait initialement supplié les réalisateurs Raj et DK de la remplacer dans la série en raison de ses problèmes de santé.

Samantha a avoué : « Je les ai suppliés de passer à autre chose parce que je ne pensais vraiment pas pouvoir le faire. J’étais vraiment sûr que je ne pouvais pas. Elle est même allée jusqu’à fournir une liste d’autres actrices qui, selon elle, excelleraient dans son rôle, déclarant : « J’ai envoyé d’autres recommandations : « Regardez cette héroïne, elle est tellement incroyable. Elle va le tuer. Je vous en supplie, je ne peux pas faire ça. Je leur ai envoyé quatre options. Je n’allais vraiment pas bien.

Cependant, malgré ses doutes, Samantha a persévéré et a finalement trouvé la force de relever le défi. Elle a exprimé une immense gratitude en regardant le produit final, en disant : « Maintenant, en regardant cette émission, je suis tellement reconnaissante qu’ils n’aient pas pu le faire sans moi et que j’ai trouvé la force de le faire. Même avant que le verdict ne soit rendu pour cette émission, je vais me donner la chance d’avoir réussi. »

Sa co-star Varun Dhawan a loué sa ténacité lors du lancement de la bande-annonce de Citadel Honey Bunny, partageant son admiration pour sa résilience tout au long du processus de tournage. « Je n’ai jamais participé à un tournage ou à un processus créatif comme celui-là auparavant, où j’ai vu un co-acteur relever de tels défis. Vous en apprenez beaucoup sur la résilience et la force humaines lorsque vous voyez quelqu’un se battre contre quelque chose et réussir. Samantha m’a inspiré non seulement, mais aussi Raj, DK, Sita et tout le monde chez Amazon. Son dévouement à ce spectacle d’action est vraiment inspirant », a fait remarquer Varun.

Citadel : Honey Bunny est un spin-off très attendu de la série américaine d’espionnage et d’action Citadel, mettant en vedette Priyanka Chopra et Richard Madden. La série devrait être diffusée le 7 novembre, promettant un mélange d’action et de drame, mettant en valeur le retour impressionnant de Samantha.