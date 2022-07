Samantha Ruth Prabhu a rôti Karan Johar sur la question du divorce et Twitter est là pour ça

Samantha Ruth Prabhu a fait une figure éblouissante lors de ses débuts sur Koffee avec Karan et on peut dire sans risque de se tromper qu’elle possédait à peu près la série. Les gens sur les réseaux sociaux, cependant, ont trouvé certaines questions posées par l’hôte Karan Johar à Samantha légèrement répréhensibles et parfois « intrusives ». Samantha a tout géré avec grâce et ses réponses n’étaient pas seulement pleines d’esprit, mais faisaient aussi mouche à chaque fois. L’actrice a parlé de sa séparation d’avec Naga Chaitanya et, ce faisant, a également montré à tous qui était le patron.

Lorsque Karan a dit à Samantha qu’il n’empiéterait pas sur sa vie personnelle en lui demandant des détails sur son divorce d’avec son ex-mari, Samantha s’est fait un devoir de le rôtir dans sa propre émission. Elle a plaisanté en disant qu’il lui avait déjà posé cette question hors caméra et lui a demandé s’il voulait dire qu’il ne lui poserait tout simplement pas ces questions devant la caméra. Le moment n’a manqué à personne.

Aimer davantage Samantha après cet épisode ! Elle a rôti Karan de la meilleure façon possible ……

Elle était tellement sur le point …..beaucoup d’amour pour toi @Samanthaprabhu2

Tu es une rockstar et jusqu’à présent mon épisode préféré de cette saison#SamanthaRuthPrabhu #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/C3Af54zte7 – Vikas (@gundlavikas_) 22 juillet 2022

Omg a adoré le chemin #SamanthaRuthPrabhu ferme ce Karan Johar Samantha ” Vous avez déjà demandé ça à la caméra “#KoffeeWithKaran — (@Beingrealbeing) 21 juillet 2022

Il y a eu plusieurs autres moments où Samantha a rôti Karan – comme le vantent les utilisateurs de Twitter – “de la meilleure façon possible”.

Samantha : Vous êtes la cause des mariages malheureux. Karan Johar : pic.twitter.com/w9EM3QqXvs – Karthik Keramalu (@KarthikKeramalu) 22 juillet 2022

J’ai osé regarder le dernier #KoffeeWithKaranS7 épisode d’Akshay et Samantha. Je vais vous dire que c’était tellement gênant de voir Karan Johar constamment presser Samantha de répondre aux questions liées à son mariage et à sa séparation. Et ça quand elle a dit qu’elle ne voulait pas en parler. — Bhavya (@Bhavyahere) 21 juillet 2022

Avant elle, Ranveer Singh avait déjà rôti Karan sur Koffee cette saison. Lorsqu’il affrontait Alia Bhatt dans un segment de jeu, il a dénoncé avec désinvolture le “parti pris nepo” du cinéaste.

