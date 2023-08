Samantha Ruth Prabhu a pris Rs 25 crore pour le traitement de la myosite de la superstar Telugu? L’actrice dit « Je peux facilement… »

Samantha Ruth Prabhu réagit aux rumeurs selon lesquelles elle aurait pris Rs 25 crore à une superstar Telugu pour son traitement de la myosite.

Récemment, il a été rapporté que Samantha Ruth Prabhu avait emprunté Rs 25 crore à une superstar Telugu pour son traitement de la myosite. Cependant, maintenant, l’actrice s’est enfin ouverte sur la question et a rejeté les rapports avec sa réponse sauvage.

Samedi, Samantha Ruth Prabhu s’est rendue sur son Instagram et a écrit une note rejetant les rumeurs de prise de Rs 25 crore à une superstar Telugu pour son traitement. L’actrice a écrit : « 25 carottes pour traiter la myosite !? Quelqu’un t’a fait une très mauvaise affaire. Je suis content de ne dépenser qu’une infime partie de cela.

L’actrice a ajouté : « Et je ne pense pas avoir été payée en billes pour tout le travail que j’ai fait dans ma carrière. Ainsi, je peux facilement prendre soin de moi. Merci. Myosotis est une condition des milliers

souffrir de. Soyons responsables des informations que nous diffusons concernant le traitement.

Pour les non-initiés, Samantha Ruth Prabhu est actuellement en pause dans les films. L’actrice a fait une pause de 6 mois pour se concentrer sur sa santé car selon les rapports, elle sera bientôt traitée pour une myosite aux États-Unis.

L’actrice a terminé son programme pour Kushi et la tranche indienne de Citadelle et depuis lors, elle publie des photos et tient ses fans au courant de son parcours de guérison. L’actrice a partagé des photos de recevoir les bénédictions du divin Devi au Golden Temple de Vellore, de profiter d’une séance de yoga paisible avec Sadhguru au centre de yoga Isha, puis de passer des vacances à Bali.

Pendant ce temps, Samantha Ruth Prabhu sera ensuite vue dans le film Kushi qui met également en vedette Vijay Deverakonda. Dirigé par Shiva Nirvana, le film tourne autour de l’histoire d’amour d’un officier de l’armée et d’une fille de la montagne. Le drame romantique devrait sortir le 1er septembre. Elle a également la tranche indienne de Raj et DK de Citadel dans laquelle elle jouera avec Varun Dhawan.

