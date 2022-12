Samantha Ruth Prabhu à Hansika Motwani: Top 10 des actrices les plus en forme du sud de l’Inde

Shah Rukh Khan et sa célébrité ne connaissent pas de frontières. Ses fans sont à travers le monde et partout où il va, le King Khan laisse les gens épris par son humilité et sa personnalité électrisante. Il a récemment assisté au Festival international du film de la mer Rouge après avoir terminé son programme de tournage pour Dunki en Arabie saoudite et a laissé l’actrice hollywoodienne Sharon Stone fangirler sur lui après l’avoir repéré assis juste à côté d’elle.

Dans la vidéo devenue virale sur Internet, on peut voir l’animateur chercher Shah Rukh Khan dans la foule. Une fois qu’elle l’a repéré, l’hôte demande à Shah Rukh de se montrer et le roi Khan accepte avec joie sa demande. La superstar se lève de sa chaise et ce dont il est témoin, c’est que Sharon le regarde avec incrédulité.

Sharon reste bouche bée en réalisant que Shah Rukh Khan était assis à côté d’elle au festival. Elle ne pouvait pas s’arrêter d’applaudir et de crier « Oh mon Dieu » alors que SRK saluait tout le monde avec un sourire et saluait la foule. SRK a remarqué la réaction animée de Sharon et a reconnu son geste.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas pu s’empêcher de commenter la réaction de Sharon en voyant Shah Rukh Khan et beaucoup de gens étaient d’avis qu’ils ne pouvaient vraiment pas se plaindre en raison de sa présence et de son aura fascinantes.

D’accord, c’est Sharon Stone…!! Dans l’excitation je n’ai pas réalisé.. Regardez l’attirance de notre roi… La pierre de Sharon est tellement excitée quand elle se rend compte qu’elle était assise à côté de SHAH RUKH KHAN. ?? La dernière des superstars…?? https://t.co/513Yu5sMkx Le Joker (@jokervsbatman7) 1 décembre 2022

Ma partie préférée de l’événement d’aujourd’hui, la réaction de Sharon Stone lorsqu’elle a réalisé que Shah Rukh Khan était assis à côté d’elle… Nous ne pouvons pas la blâmer, n’est-ce pas ?#ShahRukhKhan#MerRougeIFF22 pic.twitter.com/9avyz9OItc Ann (@Unreal_Ann) 1 décembre 2022

La réaction de Sharon Stone ? pic.twitter.com/I0D1pL8l5U Aryen (@tumhidekhonaa) 2 décembre 2022

L’instinct de base de chaque être humain en voyant SRK. https://t.co/dO2zUAO54j Sayantan Ghosh (@sayantansunnyg) 2 décembre 2022

Shah Rukh s’est assis à Jeddah à la veille de la deuxième édition du festival, où la star était honorée. Il venait de terminer Dunki, qu’il a décrit comme “une histoire de gens qui veulent rentrer chez eux quand ils reçoivent enfin l’appel”, dans la région de Neom en Arabie saoudite, rapporte deadline.com. Parlant de son expérience de tournage dans le pays et de son industrie cinématographique en plein essor, SRK a déclaré qu’il se sentait encouragé par la volonté de l’industrie locale de se construire et de se développer.