Samantha Ruth Prabhu a fait The Family Man 2 pour casser sa typographie pétillante et mignonne dans les films du sud: “Je me sentais étouffée”

Samantha Ruth Prabhu est l’une des plus grandes actrices indiennes d’aujourd’hui qui a captivé le public avec son charme, son unicité et son talent. Deux de ses performances récentes, l’antagoniste Raji dans The Family Man 2 et le numéro sensuel de Pushpa, Oo Antava ont fait parler de lui. Elle est récemment apparue dans l’émission de chat de Karan Johar Koffee With Karan 7 avec Akshay Kumar où elle a révélé la raison pour laquelle elle a fait une incursion dans l’espace OTT avec The Family Man 2.

Quand Karan lui a demandé s’il y avait une camaraderie existante avec Raj & Dk avant de signer la série Web, Samantha lui a dit : “Non, je ne savais pas du tout, Raj & DK et même la saison 1 de Family Man n’était pas sortie quand j’ai commencé à tourner pour la saison 2.”

Elle a ajouté : “Donc, c’était juste ce cri pour un défi parce que vous savez que vous êtes catalogué avec les rôles qui vous sont proposés dans le sud, pas à cause d’une faute de leur part, mais les réalisateurs m’ont vu d’une certaine manière pétillante mignonne, j’adore intérêt et je me sentais étouffé et je voulais vraiment percer et ici il y avait une opportunité de me regarder à travers une autre lentille et je l’ai saisie … C’était une intervention divine.

Plus tôt, Samantha avait déclaré que son personnage Raji dans la série Web The Family Man 2 était le rôle le plus vulnérable et le plus difficile pour elle, ajoutant qu’elle recherchait beaucoup de prise en main et de formation pour jouer le rôle. Elle avait dit qu’OTT était une plate-forme qui exigeait une histoire forte et une empathie de caractère.

En février, Samantha a terminé 12 ans dans l’industrie du cinéma. Dans une note sincère, l’actrice de Shakuntalam a remercié ses fans en les qualifiant de “fans les plus fidèles au monde”. Elle a fait ses débuts d’actrice en 2010 avec le film Telugu Ye Maaya Chesave de Gautham Vasudev Menon, dans lequel elle a joué aux côtés de Naga Chaitanya Akkineni.