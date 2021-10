Samantha refuse l’offre de pension alimentaire de Rs 200 crore de Naga Chaitanya, voici pourquoi

Mettant fin à toutes les spéculations, l’un des couples les plus adorables de Tollywood, Samantha et Naga Chaitanya, a annoncé sa décision de divorcer samedi 2 octobre. Le couple a décidé de se séparer après être resté ensemble pendant quatre ans. Selon les rapports, dans le cadre du règlement du mariage (pension alimentaire), Naga Chaitanya a offert un énorme crore de Rs 200 à Samantha, mais l’actrice a refusé l’offre parce qu’elle est une personne autodidacte.

Un rapport publié dans un portail Web de premier plan affirme que Samantha a le cœur brisé après la fin de la relation, mais qu’elle se concentre sur son travail pour le moment. « Ce n’est pas facile pour Samantha de se lever et d’aller travailler tous les jours. Elle a le cœur brisé. Mais elle ne veut pas qu’un projet auquel elle est associée souffre à cause de sa vie personnelle. Elle a toujours été une professionnelle minutieuse et continue de l’être, faisant preuve de courage chaque jour. Ce n’est pas à elle de manquer de professionnalisme », a déclaré la source.

Samedi, Samantha et Naga Chaitanya se sont rendues sur les réseaux sociaux pour annoncer leur séparation. Le couple a publié une déclaration commune à ce sujet et a demandé aux fans de leur donner la confidentialité. «À tous nos sympathisants, Après de nombreuses délibérations et réflexions, CHAy et moi avons décidé de nous séparer en tant que mari et femme pour poursuivre nos propres chemins. Nous avons la chance d’avoir une amitié de plus d’une décennie qui était au cœur même de notre relation qui, selon nous, maintiendra toujours un lien spécial entre nous. Nous demandons à nos fans, sympathisants et médias de nous soutenir pendant cette période difficile et de nous donner la confidentialité dont nous avons besoin pour avancer. En vous remerciant pour votre soutien », lit-on dans le communiqué.