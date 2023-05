Samantha Quigley Smith, Dave Douglas, de JCA, équipe de baseball de 2013 intronisée au temple de la renommée catholique de la banlieue est – Shaw Local

Une paire de légendes de la Joliet Catholic Academy et une équipe championne d’État Hilltoppers figuraient parmi les intronisés à la classe de 2023 du Temple de la renommée de la Conférence catholique de la banlieue est.

En tout, 12 personnes et trois équipes de championnat d’État ont été sélectionnées pour l’intronisation, soulignées par l’actuel joueur de la NBA des Houston Rockets Frank Kaminsky, diplômé de la Benet Academy, et la star du basket-ball féminin / actuel entraîneur de basket-ball féminin en chef de l’Université de l’Illinois du Sud-Edwardsville Samantha Quigley-Smith, un diplômé catholique de Joliet en 2006.

En tant que lycéenne, Quigley-Smith a joué dans le basket-ball, le volley-ball et le softball à Joliet Catholic. Elle était membre de l’équipe de championnat d’État de volleyball féminin JCA 2003, la première de l’histoire de l’école.

Quigley-Smith a poursuivi une illustre carrière de joueuse à l’Université DePaul, où elle a été sélectionnée à deux reprises pour All-Big East et a été nommée mention honorable WBCA All-American en 2011 et finaliste pour le prix Nancy Lieberman en tant que senior.

Elle a servi quatre saisons en tant qu’entraîneur-chef à l’Université Lewis et a passé cinq saisons à l’Université de St. Francis à Joliet, remportant des distinctions et réussissant aux deux postes.

Dave Douglas, diplômé de la JCA en 1975, est un pilier de Joliet Catholic depuis 1985.

Au cours d’une carrière d’entraîneur de 37 ans, Douglas a participé à dix championnats d’État de football de l’IHSA (1987, ’90, ’99, 2000, ’01, ’03, ’04, ’07, ’18, ’21). Douglas a été entraîneur-chef adjoint de football de niveau inférieur de 1985 à 1986 et a rejoint le personnel universitaire de l’entraîneur-chef Jim Boyter en 1987. De 1989 à 2012, il a été entraîneur de la ligne offensive des entraîneurs-chefs Bob Stone et Dan Sharp. En 2013, Douglas a été élevé au rang d’entraîneur-chef associé et occupe toujours ce poste sous l’actuel entraîneur-chef Jake Jaworski. Ses lignes offensives ont ouvert la voie à l’une des attaques les plus redoutables de l’histoire de l’IHSA. Les Hilltoppers 2007 ont établi un record IHSA avec 6 609 verges au sol en une saison.

Douglas a été entraîneur en chef de basketball féminin, entraîneur en chef de baseball en deuxième année, entraîneur de badminton universitaire et plus particulièrement entraîneur en chef de softball au cours de ses 37 ans de carrière. Douglas a guidé le programme de softball JCA Angels de 1990 à 2016, affichant un record global de 527-367. Les Angels ont remporté neuf titres régionaux, atteint une finale de section et remporté 20 matchs ou plus au cours de 16 de ses 26 saisons à la barre.

L’équipe de baseball catholique Joliet 2013 a affiché un dossier de 25-14, battant Wheaton St. Francis 5-0 pour le championnat d’État IHSA Classe 3A.

Entraîné par Jared Voss assisté de Jake Jaworski, Leo Michalak, Tony Giese et Bart Kemp, la formation comprenait Jon Trotto, Ben Figura, Kyle Polaski, Keegan Tyrell, Matt Testa, Rylan Bannon, Danny Weis, Alex Voitik, Zach Jackovich, Cam Grubisich. , Chris Tschida, Cal Placher, Brock Pluth, Ryan Peter, Ira Hughes, John Bylina, John Kalisik, Mitch Boe, Aaron Markley, Brady Kostecki, Nick Morrison, Nick Dalesandro, Sam Couch, Sean Chamberlin, Brandon Kaminski et Matt Testa.

La promotion 2023 du Temple de la renommée de la Conférence catholique de la banlieue est comprend également: de Benet – Frank Kaminsky et Dave Sobolewski; de Marian — Melissa Gergel et l’équipe féminine de basketball 2012-13; de Mariste – Mary Pat Connolly; de Nazareth/St. Viator – Mike Manno; de Notre Dame College Prep — Kevin Clancy et Mark Heidersbach ; de Saint-Patrick — Sam Maniscalo; de Saint-Viateur — Loryn King Kromrey et Lauren Weber Gaeger ; et de Bishop McNamara — l’équipe de softball de 2013.

– JT Pedelty, rédacteur en chef des sports régionaux de Shaw Local, a contribué à cette histoire.