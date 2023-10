Samantha qualifie Rhea Chakraborty de héros pour avoir parlé des difficultés qu’elle a rencontrées après la mort de Sushant Singh Rajput

Rhea Chakraborty a parlé du soutien familial qu’elle a obtenu après la mort de Sushant Singh Rajput. Samantha l’appelait « héros ».

Samedi, Rhea Chakraborty s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo dans laquelle on peut l’entendre parler de la vie et des difficultés auxquelles elle a été confrontée après la mort de Sushant Singh Rajput. L’actrice a également parlé du soutien qu’elle a reçu de sa famille après la disparition de SSR.

Dans la vidéo, on peut entendre Rhea Chakraborty dire : « Je pense que toute ma force, ma résilience vient de ma famille. Mon père étant dans l’armée, je pense que nous avons eu cette éducation militaire. Je me souviens que lorsque tout était à son paroxysme, il m’a dit : « Dans l’armée, quand on nous tire dessus, nous ne nous allongeons pas et ne partons pas. Nous nous levons et prenons une balle dans l’épaule. Nous le prenons, alors prenez-le. Et même alors, si vous devez y aller, vous y irez. Mais au moins tu t’es levé et tu t’es donné une dernière chance de te battre. Je le donnerais donc entièrement à ma famille.





Elle a ajouté : « S’il n’y avait pas ma mère, mon père, mon frère et même Nidhi, mon ami serait là. Certains de mes autres amis Shibani Dandekar, Anisha, quelques-unes de mes copines m’ont soutenu. Nous étions une poignée de personnes et nous faisions face à des foules de plusieurs milliards. Mais je pense que c’est tout ce dont tu as besoin, trois ou quatre personnes qui te font confiance et t’aiment. Ce sont des piliers de la raison. Et tu es bon, tu es en or.

Partageant le clip, Rhea a écrit : « Fauji ki beti (fille du soldat) », Samantha a partagé le message de Samantha et a écrit : « Héros @rhea_chakraborty (émojis cœur rouge). » Rhea a partagé l’histoire de Samantha et a écrit: « Je vous réponds directement (emoji coeur rouge). »

Dans l’interview accordée à India Today Conclave Mumbai, lorsqu’on a demandé à l’actrice si elle avait déjà fourni de la drogue à l’acteur de Kedanath, elle a répondu : « Non, et deuxièmement, j’en ai fini avec ce sujet. Je ne veux pas parler. sur les drogues, je ne veux pas parler de la NCB. Je ne veux pas parler de la CBI. Laissons les agences faire leur travail et laissez-nous faire notre travail. Et si vous me parliez de ma santé mentale et de la façon dont la Bon sang, est-ce que je suis sorti de là et me suis assis sur cette chaise pour te parler ? Et ça ? ».