Samantha Power se rend en Éthiopie au milieu d’allégations de génocide et de famine

Le plaidoyer passé de Power en faveur d’une intervention humanitaire, y compris auprès de la force militaire américaine, est tombé en disgrâce ces dernières années alors que la confiance du public dans la capacité de Washington à remodeler des terres lointaines diminue. Les forces américaines concluront une occupation de 20 ans en Afghanistan en septembre, et l’armée mettra officiellement fin aux opérations de combat en Irak d’ici la fin de l’année, a déclaré Biden la semaine dernière. Les deux missions ont coûté des milliers de vies, des milliards de dollars et sont loin d’être à la hauteur des ambitions américaines d’instaurer la stabilité, la démocratie ou la prospérité. Le chaos prolongé et les effusions de sang en Libye après l’éviction de Mouammar Kadhafi lors d’une opération militaire dirigée par l’OTAN en 2011 ont également atténué l’attrait des interventions humanitaires.