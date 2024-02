Samantha Power de l’USAID confrontée au personnel à propos de la politique de Biden à Gaza

Samantha Power, directrice de l’Agence américaine pour le développement international et spécialiste mondialement connue du génocide, a été ostensiblement interpellée par des employés actuels et anciens de l’USAID qui, lors d’un événement public mardi, ont remis en question sa position sur la guerre à Gaza et sa complicité dans la politique américaine qui divise. . « Vous avez écrit un livre sur le génocide et vous travaillez toujours pour l’administration : vous devriez démissionner et vous exprimer », a déclaré Agnieszka Sykes, une spécialiste mondiale de la santé qui a déclaré au Washington Post qu’elle avait quitté son emploi à l’USAID à la fin de la semaine dernière.

Sykes a interrompu un discours que Power prononçait à Washington sur le changement climatique et les catastrophes naturelles pour invoquer le livre de Power « A Problem from Hell ». L’ouvrage, lauréat du prix Pulitzer, examine et condamne l’inaction des États-Unis face à diverses atrocités, de l’Arménie au Rwanda, sous plusieurs administrations présidentielles.

Comme d’autres membres du Conseil de sécurité nationale du président Biden, Power supervise une agence profondément divisée sur le soutien militaire de Washington à la guerre israélienne à Gaza et sur le refus d’exiger un cessez-le-feu.

Mais elle est unique en ce sens qu’elle est confrontée publiquement par son propre personnel à la politique de l’administration – un reflet de ce que les responsables de l’USAID considèrent comme son long travail sur ce sujet et la responsabilité de son organisation de répondre aux Gazaouis en détresse qui souffrent du manque de nourriture. de l’eau et des médicaments au milieu des bombardements militaires dévastateurs d’Israël

Après l’interruption de Sykes, Power l’a remerciée pour ses commentaires et a proposé une réponse plus tard dans l’émission lorsqu’elle a reconnu que la situation à Gaza était « dévastatrice » et a déclaré que « plus de 25 000 civils ont été tués », un chiffre pas toujours utilisé par le gouvernement. gouvernement américain parce que le ministère de la Santé de Gaza ne fait pas de distinction entre les combattants du Hamas et les civils palestiniens. (Certains responsables américains ont cependant déclaré que le ministère sous-estimation le nombre de victimes.)

« Il n’y a pas assez de ressources qui arrivent », a déclaré Power, soulignant le besoin urgent de fournir une assistance aux plus de 1,8 million de Gazaouis qui ont été déplacés. Elle a noté que les négociateurs américains cherchaient à négocier une pause humanitaire qui permettrait à davantage d’aide d’acheminer vers l’enclave palestinienne en échange de la libération des otages par le Hamas.

En même temps, le pouvoir a souligné « l’horreur » de l’attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre qui a tué 1 200 personnes en Israël et entraîné la prise en otage de plus de 240 personnes. « La vie humaine est sacrée », a-t-elle déclaré.

Power a longtemps déclaré que les États-Unis avaient la responsabilité unique de prévenir les atrocités de masse et a réprimandé les États-Unis pour tergiverser face à des violences à grande échelle, comme la gestion par l’administration Clinton du génocide de la minorité tutsie du Rwanda. « Le silence face aux atrocités n’est pas la neutralité ; le silence face aux atrocités équivaut à un acquiescement », dit-elle souvent cité comme dit.

Au cours de la conversation de mardi, Hannah Funk, une employée de l’USAID, s’est demandé si les États-Unis ne gaspillaient pas leur autorité morale sur la scène mondiale en envoyant des armes et des équipements en Israël pendant leur campagne militaire.

« Le génocide financé par les États-Unis à Gaza nous a vraiment laissés incapables d’être des leaders moraux en matière de changement climatique et de tous les autres problèmes urgents de développement et humanitaires qui tiennent tant à cœur à ceux d’entre nous qui travaillent à l’USAID », a déclaré Funk à Power lors de la question. -séance de réponse. « Comment nous amènez-vous à prendre en compte et à surmonter cette hypocrisie de la politique étrangère américaine ? »

Les États-Unis et Israël rejettent le terme de génocide pour décrire le meurtre de Palestiniens à Gaza – une affirmation qui est au centre de la procédure devant la Cour internationale de Justice intentée par l’Afrique du Sud. Le Le tribunal a ordonné à Israël de faire davantage pour empêcher le meurtre de civils à Gaza, mais n’a pas appelé à un cessez-le-feu.

Dans sa réponse à Funk lors de l’événement, Power n’a pas abordé les accusations de génocide mais a proposé une défense implicite de la campagne militaire israélienne, affirmant « qu’il est très important que ce qui s’est passé le 7 octobre ne se reproduise plus jamais ».

« Lorsque les dirigeants du Hamas sont en liberté, vous savez, ces mêmes types d’attaques, le même type de prise d’otages, le même type d’agression sexuelle, cela peut se reproduire », a-t-elle déclaré.

Elle a également parlé des distinctions entre les emplois des membres du gouvernement et ceux des militants extérieurs, deux rôles que Power a joués au cours de sa carrière.

“La seule chose que j’ai trouvée plus difficile dans ma vie, c’est de ne pas avoir l’opportunité de participer à ces débats et d’être à l’écart en regardant des choses que l’on souhaiterait voir se produire… différemment”, a-t-elle déclaré.

Cette interaction marque le premier affrontement entre Power et des employés actuels et anciens de l’USAID lors d’un événement public, mais elle a rencontré des dissidences par d’autres moyens. En novembre, des centaines d’employés de l’USAID ont soutenu une lettre appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Les militants libéraux de MoveOn font circuler un pétition l’appelant à démissionner ou à lui rendre son prix Pulitzer, considéré comme la reconnaissance par excellence du journalisme influent et d’autres ouvrages publiés.

Elle a également été critiquée pour ne pas avoir divulgué publiquement le meurtre d’un sous-traitant de l’USAID décédé après une frappe israélienne présumée à Gaza en novembre. Power a déclaré que dans toutes ses discussions de haut niveau sur le conflit, elle avait fait de la protection des travailleurs humanitaires une priorité.

“Il n’y a pas un seul appel du président Biden ni aucun engagement de la part de quiconque dans l’administration Biden qui ne mette l’importance de la protection des civils et du droit humanitaire international en tête de la conversation”, a-t-elle déclaré lors du forum de mardi. .

Sykes, interrogé sur la réponse de Power à son défi public sur Mardi, elle s’est dite déçue que la chronologie du conflit établie par Power ait commencé le 7 octobre sans aborder les « 75 dernières années au cours desquelles les Palestiniens ont été violemment forcés de quitter leur terre ancestrale ».