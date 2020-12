La mère de Sydney accusée d’avoir poignardé à plusieurs reprises son fils diplômé d’élite d’une école privée a été libérée sous caution après avoir offert son manoir de 3,1 millions de dollars à Bellevue Hill en garantie.

Le procureur de la police, Kerry-Ann McKinnon, a déclaré jeudi au tribunal local central que Samantha Palmer, 55 ans, aurait attaqué son fils, Hugo Ball, 22 ans, avec un couteau de 12 pouces lui faisant perdre deux litres de sang.

L’attaque présumée a eu lieu après que M. Ball – un diplômé du Scots College de 33 000 $ par an – soit rentré chez lui vers 1 h 40 le samedi 21 novembre. Depuis, on parle de l’un des quartiers les plus riches de Sydney.

Le sergent McKinnon a déclaré qu’il y avait une « solide affaire de poursuites » contre le riche Palmer, qui aurait poignardé Ball par derrière, dans le dos, les épaules et l’arrière du cou.

Samantha Palmer, 22 ans, a été libérée sous caution par un magistrat de Sydney jeudi matin après avoir prétendument attaqué son fils Hugo Ball (ci-dessus ensemble) avec un couteau de 12 pouces.

Noël dernier: Palmer avec son fils, Ball, et son père en 2019. Aux termes de ses conditions de mise en liberté sous caution, elle est interdite d’approcher son fils – la victime présumée

« Nous disons qu’il s’agit d’une attaque non provoquée contre son propre fils », a déclaré le Sgt McKinnon au tribunal, ajoutant que l’alcool était un facteur dans l’attaque présumée.

Elle a déclaré qu’il était « inévitable » que Palmer soit déclaré coupable par un tribunal compte tenu de la force des preuves.

Mais elle a averti que si elle était libérée sous caution, Palmer pourrait s’entendre avec d’autres témoins à charge – sa fille et son mari, avec lesquels elle vit.

Cependant, l’avocat de Mme Palmer, Justin Wong, a déclaré que Ball avait refusé de donner à la police une déclaration officielle des événements de cette nuit.

La police a enregistré une version des événements de Ball la nuit de l’attaque dans le carnet d’un détective, mais elle pourrait être inadmissible au procès, a déclaré M. Wong au tribunal.

Ball, 22 ans, a montré ses blessures à des amis lors d’une séance d’alcool dans un parc de la banlieue est jeudi dernier

Palmer lors de son arrestation le mois dernier après qu’elle aurait poignardé son fils vers 1 h 40 le samedi 21 novembre, dans la banlieue aisée de Sydney, à Bellevue Hill.

La sœur et le beau-père de Ball étaient présents au domicile au moment de l’attaque et ont fait des déclarations à la police, mais ils n’étaient pas des témoins oculaires directs, a déclaré le tribunal.

M. Wong a offert au tribunal une caution de 200 000 $ de Palmer et de son mari, James Tilley, qui serait confisquée si elle ne se présentait pas au tribunal. Il s’agit de l’équité dans la maison tentaculaire de la famille.

«Tout est proposé», a déclaré M. Wong au tribunal.

200 000 $ en capitaux propres du manoir de 3,1 millions de dollars de Palmer à Bellevue Hill ont été offerts en garantie. Cela signifie que Palmer perdrait cette somme si elle ne se présentait pas au tribunal ou ne respectait pas ses conditions.

M. Wong a noté que Mme Palmer n’avait aucun casier judiciaire avant l’attaque présumée.

Le magistrat Philip Stewart a accordé une caution à Palmer à des conditions strictes, notamment l’interdiction de boire de l’alcool en liberté et de respecter un couvre-feu.

La décision signifie qu’elle sera probablement libérée pour Noël, mais il lui est interdit d’approcher son fils unique.

Une précédente demande de mise en liberté sous caution avortée a appris que son fils Ball était rentré chez lui « incohérent » et avait fait une remarque bizarre sur son implication dans un meurtre.

Palmer doit être libérée de la prison pour femmes de Silverwater avant Noël, après près d’un mois de détention.