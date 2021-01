Samantha Morton exprime sa gratitude aux travailleurs de la santé après son hospitalisation.

le Les morts ambulants L’actrice s’est rendue sur Twitter le 4 janvier, révélant son hospitalisation et exhortant les fans à porter un masque au milieu de la pandémie de coronavirus. «Merci à tout le personnel A et E de la Conquête qui m’a aidé ce soir», a-t-elle tweeté, faisant apparemment référence à l’hôpital Conquest dans l’East Sussex, en Angleterre. «Je suis tellement reconnaissant pour notre NHS, de voir la zone rouge de première main et les infirmières et les médecins être si gentils et merveilleux avec nous tous était humiliant. Je vais bien ce soir à cause d’eux.

Bien que Morton n’ait pas précisé la raison de son hospitalisation, elle a mentionné la «zone rouge», qui a été utilisée pour référencer les points chauds du coronavirus. Elle a ajouté: «#SaveOurNHS #WearAMask # COVID19».

Le message a suscité une vague d’amour de la part des fans inquiets, lui souhaitant un prompt rétablissement. «Je suis en voie de guérison», a-t-elle assuré aux fans. « Je vais y arriver et je vous remercie beaucoup pour les bons voeux #SaveOurNHS #WearAMask. »