Samantha Morton de The Walking Dead a assuré aux fans qu’elle était «en voie de guérison» après avoir été transportée à l’hôpital.

Marquant son message « Covid 19 », la femme de 43 ans a partagé sur Twitter une photo d’elle-même portant un écran facial en plastique, entourée d’appareils médicaux dans son lit d’hôpital.

Aux petites heures du mardi matin, elle a remercié le personnel de l’hôpital Conquest à Hastings.

Samantha a écrit: « Merci à tout le personnel A et E de la Conquête qui m’a aidé ce soir.

«Je suis tellement reconnaissant pour notre NHS, de voir la zone rouge de première main et les infirmières et les médecins être si gentils et merveilleux avec nous tous était humiliant. Je vais bien ce soir à cause d’eux.

Elle a ajouté « sauver notre NHS » et « porter un masque ».







Après que les fans ont inondé sa page de messages «Get Well Soon», Samantha a répondu: «Je suis en voie de guérison. J’y arriverai et je vous remercie beaucoup pour ces bons voeux.

Bien que Samantha n’ait pas explicitement précisé si elle avait été testée positive pour le coronavirus, la zone rouge décrit généralement les services hospitaliers traitant des patients COVID-19.







L’actrice était plus récemment sur les écrans jouant Alpha dans The Walking Dead.

La mère de trois enfants a été nominée à deux reprises pour un Oscar – pour la meilleure actrice pour En Amérique en 2004 et pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Sweet and Lowdown en 1999.