Samantha Mewis, ancienne milieu de terrain de l’USWNT, vainqueur de la Coupe du monde et championne de la NWSL, annonce sa retraite du football professionnel

CHICAGO (19 janvier 2024) – La milieu de terrain Samantha Mewis, l’une des gagnantes les plus décorées de l’histoire du football américain, a officiellement annoncé sa retraite du football professionnel.

Mewis, 31 ans, était un membre clé de l’équipe américaine qui a remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 en France, disputant six des sept matches et en étant titulaire cinq. Elle a marqué deux buts lors de ce tournoi et obtenu trois passes décisives. Elle a débuté la victoire en finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas, jouant les 90 minutes complètes et contribuant au désormais célèbre but décisif de Rose Lavelle. La vidéo de ses larmes de bonheur après le coup de sifflet final est devenue virale.

“Malheureusement, mon genou ne peut plus tolérer l’impact qu’exige le football d’élite”, a déclaré Mewis, dont la prochaine étape de carrière sera de se lancer dans les médias en tant que rédactrice en chef du nouveau vertical féminin, The Women’s Game, sur le Men in Réseau médiatique des Blazers. « Même si ce n’est pas ce que je voulais, c’est la seule voie à suivre pour moi. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait partie de mon équipe tout au long de ce voyage. Le football a apporté tellement de choses merveilleuses dans ma vie, mais la chose la plus merveilleuse, ce sont les gens. À toute ma famille, mes amis, mes coéquipiers et mes fans, je sens vraiment que nous avons fait cela ensemble et je suis extrêmement reconnaissant.

Mewis, mesurant six pieds, a été pendant des années la joueuse la plus grande de l’USWNT et a gagné le surnom de « Tower of Power » pour son jeu physique et dynamique au milieu de terrain. Grâce à ses compétences fluides, sa taille unique et sa capacité à couvrir le terrain pour remporter des tacles et des ballons en l’air, elle est devenue une favorite des fans et une joueuse extrêmement populaire parmi ses coéquipières. Elle a également été extrêmement humble et l’ultime joueuse d’équipe au cours de sa carrière, qui a compris huit années pour l’USWNT, et elle termine avec 83 sélections tout en marquant 24 buts impressionnants au milieu de terrain. Les données statistiques du site Web GoalPoint ont montré qu’elle était la meilleure joueuse de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 sur la base de plusieurs indicateurs de performance clés, notamment les récupérations de ballon, les actions défensives et les défis aériens.

En 2020, Mewis a été élue Joueuse de football américaine de l’année, ce qui en fait l’une des 20 femmes à remporter le prix le plus prestigieux du football américain. En 2021, lors d’un passage très réussi à Manchester City en Angleterre, elle a été nommée n°1 sur la liste ESPN FC des meilleures joueuses de football féminines au monde.

Pendant son séjour à Manchester, Mewis a marqué lors de la victoire en finale de la FA Cup 2020 contre Everton, rejoignant Rose Lavelle, une coéquipière de cette équipe de Man City 2020 ; Carli Lloyd, qui a également remporté la FA Cup pour Man City ; et Christian Pulisic (avec Chelsea), qui est le seul Américain à avoir remporté la FA Cup, se démarque de l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Mewis est l’une des rares joueuses de l’histoire des États-Unis à avoir remporté une Coupe du monde féminine junior de la FIFA, une Coupe du monde féminine senior, un championnat professionnel (elle en a remporté trois) et un titre NCAA. Elle a terminé sa carrière U-20 WNT avec 38 sélections en carrière et sept buts. Elle a terminé sa carrière U-17 WNT avec 13 sélections et huit buts.

Elle faisait partie de la célèbre équipe américaine qui a battu l’Allemagne 1-0 dans le match pour le titre pour remporter la Coupe du Monde Féminine des moins de 20 ans de la FIFA 2012 au Japon, une équipe qui comprenait également les futures vainqueurs de la Coupe du Monde Crystal Dunn, Julie Johnston (maintenant Ertz) et Morgan Brian (maintenant Gautrat). Mewis a également participé à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2010 en Allemagne et à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2008 en Nouvelle-Zélande, deux tournois dans lesquels elle faisait partie de l’équipe avec sa sœur aînée Kristie, car elles sont devenues les premières et jusqu’à présent, seules les sœurs ont joué pour les États-Unis lors d’une Coupe du Monde.

Mewis a remporté trois titres NWSL, un avec le Western New York Flash et deux avec le North Carolina Courage. En 2013, Mewis a aidé les Bruins de l’UCLA à remporter leur premier championnat NCAA.

Mewis a été gênée par des blessures à la cheville et au genou au cours de la dernière partie de sa carrière, qui s’est arrêtée en 2022 lorsque les blessures chroniques sont devenues trop graves pour continuer à jouer à un niveau élevé. Elle a subi une opération majeure au genou en janvier 2023 mais n’a pas voulu revenir sur le terrain.

La carrière internationale de Mewis chevauchait celle de sa sœur aînée, mais en raison de ses récentes blessures et de l’absence de Kristie de l’équipe nationale pendant une longue période, en plus d’une blessure au LCA pour l’aînée Mewis, ce n’était que pour une brève période. Elles ont joué ensemble dans l’équipe olympique de 2021, les premières sœurs à le faire, et ont joué 12 matchs au total ensemble pour l’USWNT, le plus grand nombre jamais enregistré pour un duo de sœurs dans l’histoire de l’USWNT. Le premier de ces 12 matchs était la première sélection de Samantha, contre la Suède le 7 mars 2014, lors de la Coupe de l’Algarve au Portugal. Lors de ce match, dans une expérience vraiment unique, ils sont entrés en jeu en même temps que remplaçants.

Lors d’une victoire le 18 janvier 2021 contre la Colombie, les sœurs ont marqué les quatre buts lors de la victoire 4-0, trois pour Samantha et un pour Kristie. Dans un record original qui ne sera probablement jamais battu, les sœurs Mewis ont marqué cinq buts consécutifs pour l’USWNT – le dernier but du match de Kristie le 27 novembre contre les Pays-Bas, les trois premiers lors de la victoire contre la Colombie le 18 janvier. par Samantha et le but final le 18 janvier par Kristie.

Aux Jeux olympiques de 2021 à Tokyo, Samantha a marqué un but crucial contre les Pays-Bas sur une tête plongeante et a obtenu une passe décisive pour aider les États-Unis à finalement remporter une médaille de bronze. Son dernier match sous l’uniforme américain a été la victoire 4-3 contre l’Australie lors du match pour la médaille de bronze le 5 août 2021 à Kashima, au Japon.

Originaire de Hanson, Massachusetts, Mewis a grandi à l’extérieur de Boston. Elle a fréquenté le lycée Whitman-Hanson (où elle a été élue Joueuse nationale de l’année au lycée) et a joué au football en club pour le Scorpions SC, ce qui l’a propulsée au rang de star de l’équipe nationale de jeunesse et a parcouru tout le pays pour jouer à l’UCLA, où elle a gagné. de nombreuses récompenses, ouvrant la voie à sa future gloire professionnelle et internationale.