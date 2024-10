Samantha Irvin quitte la WWE dans un état d’étourdissement de la lutte professionnelle

La WWE aura un nouvel annonceur de ring wwwwwww.

Samantha Irvin, l’une des meilleures à occuper ce poste à la WWE de mémoire récente, a annoncé lundi qu’elle avait quitté l’entreprise.

« Univers WWE, mon mandat est terminé en tant qu’annonceur du Monday Night Raw Ring. Je vous aime tous énormément et cela ne marque pas la fin de mon art, j’ai encore une vie à partager. Merci à tous les fans de la WWE qui m’ont accepté », a écrit Irvin.







L’annonceur du ring de la WWE, Samantha Irvin, a révélé lundi qu’elle avait quitté l’entreprise. Getty Images

« Au vestiaire des femmes : vous êtes le groupe de personnes le plus incroyable sur cette Terre. Je suis plus que fier d’être votre collègue et ami.

Une source connaissant les opérations de la WWE a déclaré au Post que la scission était « totalement amicale ».

Irvin a été acclamée par les fans de la WWE pour la façon dont elle a mis son émotion avec véhémence dans l’annonce des entrées sur le ring et des changements de titre, ainsi que pour ses réactions spontanées à des moments surprenants du scénario comme le retour de The Rock.

Irvin est passionnée par sa musique : elle est déjà apparue dans « America’s Got Talent » et a récemment livré une magnifique interprétation de l’hymne national aux Steelers-Raiders à Las Vegas.

On ne sait pas si Irvin restera dans la lutte professionnelle ; son fiancé, le lutteur Ricochet, a récemment quitté la WWE pour AEW.

Dans sa note d’adieu, Irvin a ensuite remercié Triple H, Paul Heyman, Michael ‘PS’ Hayes, Michael Cole, Brian Armstrong (le Road Dogg), Gabe Sapolsky, George Carroll Jr. et Mark Henry.





« Aux superstars de la WWE, passées et présentes : je vous remercie depuis 1989 et je continuerai de vous remercier pour le reste de mes jours de nous avoir divertis. Pour relever la barre encore et encore. Pour avoir risqué votre corps et trouvé de nouvelles façons de nous garder sous le choc et d’en vouloir plus », a écrit Irvin.

« Il n’existe aucune forme de divertissement comme celle-ci et n’importe quel artiste ne peut pas être une superstar de la WWE. Le respect que j’ai pour vous est plus que ce que je peux exprimer. Merci d’avoir rendu si facile l’émotion et l’enthousiasme dans vos présentations. Vous êtes les stars que les stars idolâtrent. Cela ne va pas plus loin et je suis fier d’avoir utilisé ma voix pour le faire savoir au monde.

Un porte-parole de la WWE n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.