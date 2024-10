Samantha Irvin annonce son départ de la WWE

Samantha Irvin a quitté la WWE.

L’annonceur populaire du ring a publié lundi un message sur les réseaux sociaux révélant la nouvelle. Irvin faisait partie de l’entreprise depuis avril 2021. Bien qu’Irvin n’ait pas révélé ce qu’elle envisage de faire ensuite dans sa carrière, elle a dit aux fans de « rester à l’écoute ».

Elle a écrit :

« Univers WWE, mon mandat est terminé en tant qu’annonceur du Monday Night Raw Ring. Je vous aime tous énormément et cela ne marque pas la fin de mon art, j’ai encore une vie à partager. Merci à tous les fans de la WWE qui m’ont accepté.

Au vestiaire des femmes : vous êtes le groupe de personnes le plus incroyable sur cette Terre. Je suis plus que fier d’être votre collègue et ami.

À l’équipe et aux caméramans : je ne pourrai jamais assez vous remercier pour les encouragements et les rires. Vous avez créé pour moi une atmosphère merveilleuse et positive. Je vous aime tous.

Aux superstars de la WWE, passées et présentes : je vous remercie depuis 1989 et je continuerai de vous remercier pour le reste de mes jours de nous avoir divertis. Pour relever la barre encore et encore. Pour avoir risqué votre corps et trouvé de nouvelles façons de nous garder sous le choc et d’en vouloir plus. Il n’existe aucune forme de divertissement comme celle-ci et n’importe quel artiste ne peut pas être une superstar de la WWE. Le respect que j’ai pour vous est plus que ce que je peux exprimer. Merci d’avoir rendu si facile l’émotion et l’enthousiasme dans vos présentations. Vous êtes les stars que les stars idolâtrent. Cela ne va pas plus loin et je suis fier d’avoir utilisé ma voix pour le faire savoir au monde.

Merci Paul Heyman, Michael PS Hayes et Michael Cole. Je continuerai d’appliquer ce que j’ai appris de vous à tous les aspects de ma carrière. Merci d’avoir revigoré ma créativité.

Merci Brian « Road Dogg » James, Scott Armstrong, Gabe Sapolsky et George Carroll Jr. de m’avoir donné mes premières occasions de me montrer à la hauteur.

Merci à HHH de m’avoir fait confiance et de m’avoir mis en avant sur cette plateforme.

Merci Mark Henry de m’avoir donné ma grande chance. J’espère que je t’ai rendu fier.

Merci à tous les coachs, producteurs, médecins, écrivains, relations avec les talents, maquillage, photographie, médias sociaux, numérique, département des voyages, restauration, merch, équipe 2k, arbitres, équipe de sécurité et d’annonce pour tout ce que vous avez fait pour m’aider tout au long du processus. chemin.

A mes fans, toute ma carrière je vous ai attendu ! Nous sommes censés l’être et je peux le prouver. Restez à l’écoute.

Tout mon amour ! Et toujours…

Samantha »

Le fiancé d’Irvin est le lutteur AEW Ricochet. Le couple a annoncé ses fiançailles en janvier 2023. Ricochet a quitté la WWE en juin et a fait ses débuts à l’AEW en août à All In.

Chelsea Green a répondu à la nouvelle : en écrivant« Ça me manquera de voir ton visage souriant au travail ! Je suis tellement chanceuse d’avoir partagé la bague avec vous et encore plus chanceuse d’avoir participé à vos annonces de bagues emblématiques.

Green a également ajouté :

